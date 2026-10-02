Ристић: Цвијановићева и Минић - најбољи избор за Српску

Аутор:АТВ редакција
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Постоји огромна разлика у односима Републике Српске са свијетом у задњих неколико година и зато Републичка странка Српске (РСС) недвосмислено подржава кандидате СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељку Цвијановић и за предсједника Српске Саву Минића, поручио је предсједник РСС-а Славенко Ристић.
"Саво и Жељка су наши фаворити јер су најбољи избор за Републику Српску. Ми смо на изборе изашли самостално и не бирамо странке, већ кандидате. Немамо право да заустављамо развој геополитичких односа са највећим свјетским силама", нагласио је Ристић на завршној конференцији за новинаре у сједишту РСС-а у Бијељини.
Ристић је рекао да је РСС у протеклој предизборној кампањи остварила све своје циљеве, те изразио увјерење да ће резултат странке бити добар, преноси "Срна".
"Наш програм се базира на јакој привреди и економији. У свих 35 општина и градова гдје имамо одборе - били смо добродошли и прихваћени", рекао је Ристић, који је и носилац листе кандидата РСС-а за Народну скупштину Републике Српске у Изборној јединици шест.
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