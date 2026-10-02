Министарство о тврдњама Арсенића: За пет година исплаћено му 2,8 милион КМ

Аутор:АТВ редакција
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Из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске су саопштили да је предсједнику Удружења мљекара Републике Српске Милораду Арсенићу у посљедњих пет година исплаћено 2,8 милиона КМ новца грађана.
Из Министарства су навели да након политичког наступа Арсенића, у којем су изнесене тврдње о односу институција према произвођачима, сматрају да јавност треба да има увид и у конкретне чињенице.
"Према јавно доступним подацима Агенције за аграрна плаћања, само у претходних пет година исплаћено му је 2,8 милиона КМ новца грађана Републике Српске. `Фарма Арсенић` већ 15 година користи 144 хектара земљишта Републике Српске", истакли су из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
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Из Министарства су поручили да ће наставити да разговарају са свим произвођачима и да подржавају сектор мљекарства, али да сматрају да струковна удружења треба да заступају интересе произвођача, а не да постају дио предизборних активности било које политичке странке.
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