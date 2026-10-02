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Министарство о тврдњама Арсенића: За пет година исплаћено му 2,8 милион КМ

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02.10.2026 14:41

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Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.
Фото: ATV

Из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске су саопштили да је предсједнику Удружења мљекара Републике Српске Милораду Арсенићу у посљедњих пет година исплаћено 2,8 милиона КМ новца грађана.

Из Министарства су навели да након политичког наступа Арсенића, у којем су изнесене тврдње о односу институција према произвођачима, сматрају да јавност треба да има увид и у конкретне чињенице.

"Према јавно доступним подацима Агенције за аграрна плаћања, само у претходних пет година исплаћено му је 2,8 милиона КМ новца грађана Републике Српске. `Фарма Арсенић` већ 15 година користи 144 хектара земљишта Републике Српске", истакли су из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

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Из Министарства су поручили да ће наставити да разговарају са свим произвођачима и да подржавају сектор мљекарства, али да сматрају да струковна удружења треба да заступају интересе произвођача, а не да постају дио предизборних активности било које политичке странке.

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Тагови :

Милорад Арсенић

Министарство пољопривреде

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