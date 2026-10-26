PSŽ ispred svih!

PSŽ je proglašen najboljim muškim klubom godine, a nagradu je u ime Parižana preuzeo Usmane Dembele

PSŽ je najbolji klub za prethodnu sezonu.

Osvajanju nagrade najviše je pomogao drugi vezani trofej u Ligi šampiona, a nije naškodila ni titula u Ligi 1.

Prošlogodišnji osvajač "Zlatne lopte" Usman Dembele primio je nagradu u ime kluba. Prema ocjeni organizatora, nema sumnje da je riječ je o najboljem timu na svijetu.

PSG IS THE MEN’S CLUB OF THE YEAR! Bravo Paris! 🔴🔵 #ballondor https://t.co/MTOjrwxLd8 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Bode Glimt, Arsenal, Bajern Minhen i Flamengo su se takođe nadali do posljednjeg trenutka, piše RTS.