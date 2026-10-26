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PSŽ ispred svih!

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26.10.2026 23:12

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Усман Дембеле
Foto: Tanjug/AP Photo/Kin Cheung

PSŽ je proglašen najboljim muškim klubom godine, a nagradu je u ime Parižana preuzeo Usmane Dembele

PSŽ je najbolji klub za prethodnu sezonu.

Osvajanju nagrade najviše je pomogao drugi vezani trofej u Ligi šampiona, a nije naškodila ni titula u Ligi 1.

Prošlogodišnji osvajač "Zlatne lopte" Usman Dembele primio je nagradu u ime kluba. Prema ocjeni organizatora, nema sumnje da je riječ je o najboljem timu na svijetu.

Bode Glimt, Arsenal, Bajern Minhen i Flamengo su se takođe nadali do posljednjeg trenutka, piše RTS.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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PSŽ

Usman Dembele

Zlatna lopta

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