PSŽ ispred svih!

Autor:ATV redakcija
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PSŽ je proglašen najboljim muškim klubom godine, a nagradu je u ime Parižana preuzeo Usmane Dembele
PSŽ je najbolji klub za prethodnu sezonu.
Osvajanju nagrade najviše je pomogao drugi vezani trofej u Ligi šampiona, a nije naškodila ni titula u Ligi 1.
Prošlogodišnji osvajač "Zlatne lopte" Usman Dembele primio je nagradu u ime kluba. Prema ocjeni organizatora, nema sumnje da je riječ je o najboljem timu na svijetu.
PSG IS THE MEN’S CLUB OF THE YEAR! Bravo Paris! 🔴🔵
#ballondor https://t.co/MTOjrwxLd8— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
Bode Glimt, Arsenal, Bajern Minhen i Flamengo su se takođe nadali do posljednjeg trenutka, piše RTS.
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