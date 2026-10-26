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Prva nagrada za Jamala!

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26.10.2026 22:06

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Ламин Јамал
Foto: Tanjug/AP Photo/Kin Cheung

Fudbaler Lamin Jamal dobitnik je Kopa trofej za najboljeg mladog fudbalera na dodjeli Zlatne lopte 2026. godine.

Treću godinu zaredom je Barselonin najbolji fudbaler dobio laskavo priznanje.

U konkurenciji su osim Jamala bili Pau Kubarsi, Voren Zair-Emeri, Lenart Karl i Jan Diomande.

Nagradu je uručio nekadašnji osvajač iz 2004. godine, Andrej Ševčenko.

Šta je Kopa trofej?

Kopa trofej je prestižna fudbalska nagrada koju francuski časopis France Football dodeljuje najboljem fudbaleru svijeta mlađem od 21 godine. Nagrada se uručuje svake godine tokom zajedničke ceremonije sa Zlatnom loptom.

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Lamin Jamal

Zlatna lopta

Kopa trofej

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