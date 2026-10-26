Prva nagrada za Jamala!

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Foto: Tanjug/AP Photo/Kin Cheung

Fudbaler Lamin Jamal dobitnik je Kopa trofej za najboljeg mladog fudbalera na dodjeli Zlatne lopte 2026. godine.

Treću godinu zaredom je Barselonin najbolji fudbaler dobio laskavo priznanje. U konkurenciji su osim Jamala bili Pau Kubarsi, Voren Zair-Emeri, Lenart Karl i Jan Diomande. Nagradu je uručio nekadašnji osvajač iz 2004. godine, Andrej Ševčenko. LAMINE YAMAL IS THE 2026 MEN YOUNG TALENT OF THE YEAR! ✅ 2024 ✅ 2025 ✅ 2026 The Spanish wonderboy is unstoppable. #ballondor with @adidasUK https://t.co/06xA9tnaS2 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026 Šta je Kopa trofej? Kopa trofej je prestižna fudbalska nagrada koju francuski časopis France Football dodeljuje najboljem fudbaleru svijeta mlađem od 21 godine. Nagrada se uručuje svake godine tokom zajedničke ceremonije sa Zlatnom loptom.

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