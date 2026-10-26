Aleksandar Stanojević novi trener Partizana

Autor:ATV redakcija
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Aleksandar Stanojević je novi trener Partizana, pišu "Novosti". Već danas očekuje se zvanična promocija Stanojevića koji će naslijediti Sašu Ilića na klupi.
Stanojević je prije 11 dana dobio otkaz u turskom Karagumruku, te je tako bio slobodan u izboru nove sredine.
Srpski stručnjak i turski drugoligaš sporazumno su prekinuli saradnju poslije početka sezone u kojem je ekipa osvojila 13 bodova na devet utakmica.
Sezonu prije toga je ispao iz elitnog društva tamošnjeg fudbala.
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