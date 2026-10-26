Aleksandar Stanojević novi trener Partizana

Aleksandar Stanojević je novi trener Partizana, pišu "Novosti". Već danas očekuje se zvanična promocija Stanojevića koji će naslijediti Sašu Ilića na klupi.

Stanojević je prije 11 dana dobio otkaz u turskom Karagumruku, te je tako bio slobodan u izboru nove sredine.

Srpski stručnjak i turski drugoligaš sporazumno su prekinuli saradnju poslije početka sezone u kojem je ekipa osvojila 13 bodova na devet utakmica.

Sezonu prije toga je ispao iz elitnog društva tamošnjeg fudbala.

(Novosti)