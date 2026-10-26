Slovačka se protivi finansiranju Kijeva zamrznutim ruskim sredstvima

Autor:ATV redakcija
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Slovačka smatra neprihvatljivim korištenje zamrznute ruske imovine za finansiranje ukrajinske vojske, izjavio je potpredsjednik slovačkog parlamenta Tibor Gašpar.
"Kada je riječ o pitanju zamrznute ruske imovine, Slovačka je istakla potrebu za temeljnom pravnom procjenom, oprezom i razmatranjem dugoročnih posljedica donesenih odluka. Takav pristup suprotstavljanja i konfiskacije je neprihvatljiv", rekao je Gašpar u intervjuu za TASS.
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On je podsjetio da je premijer Slovačke Robert Fico ranije odbacio prijedlog da se konfiskuje zamrznuta ruska imovina i iskoristi za finansiranje vojnih potreba Ukrajine.
"Fico je ukazao na moguće sudske postupke, rizik od uzvratnih mjera i posljedice koje bi takav potez mogao imati po buduće mirovne pregovore", naveo je Gašpar.
Prema njegovim riječima, finansijska podrška Ukrajini dolazi u obzir samo nakon završetka ratnih dejstava, i to s ciljem obnove civilne infrastrukture i građenja trajnog mira.
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"Slovačka je zainteresovana za to da svaka odluka u ovoj oblasti ima jasan pravni osnov, da bude u skladu sa međunarodnim obavezama i da smanji rizik od daljeg pogoršanja međunarodnih odnosa", zaključio je Gašpar.
(Srna)
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