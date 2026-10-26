Putnici luksuznog kruzera spakovali kofere za Bahame, a završili na hladnom sjeveru

Umjesto tropskih plaža, sunca i kupanja, putnike luksuznog kruzera dočekale su temperature od svega nekoliko stepeni i kanadski grad na koji nisu računali. Zbog najavljenog nevremena, ruta je promijenjena u posljednjem trenutku, a reakcije putnika bile su podijeljene.

Više od 5.000 putnika koji su očekivali sedmodnevni odmor na Floridi i Bahamima doživjelo je iznenađenje već na početku putovanja. Umjesto tropskih destinacija, završili su u kanadskom Halifaksu, gdje su dnevne temperature dostizale svega 7 do 12 stepeni Celzijusa.

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Sve se dogodilo nakon što je kompanija Rojal Karibijan promijenila rutu svog kruzera "Oasis of the Seas" zbog najavljenog nevremena duž istočne obale Sjedinjenih Američkih Država. Odluka je saopštena veče uoči polaska, pa su putnici imali veoma malo vremena da se pripreme za potpuno drugačije vremenske uslove i planove za odmor.

Umjesto Bahama - hladni kanadski grad

Putnici su se 18. oktobra ukrcali na brod u Nju Džersiju, očekujući sedmodnevno krstarenje koje je trebalo da obuhvati Floridu i Bahame. Međutim, zbog nepovoljnih vremenskih prilika, kruzer je preusmjeren ka sjeveru, do Halifaksa, u kanadskoj pokrajini Nova Škotska.

Brod se u ovom gradu zadržao oko 24 sata, što je putnicima omogućilo da istraže lokalne znamenitosti, prošetaju ulicama, odu u kupovinu i provozaju se lukom.

Ipak, vremenske prilike bile su daleko od onoga što su mnogi zamišljali kada su rezervisali odmor. Temperature su se tokom dana kretale između približno 7 i 12 stepeni, dok su se noću spuštale do oko nula stepeni Celzijusa.

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Nakon jednodnevnog boravka u Halifaksu, kruzer je nastavio putovanje u srijedu uveče, a povratak u Nju Džersi očekivao se u nedjelju, nakon tri dana provedena na moru.

"Živio sam u Kanadi, a želio sam na Bahame"

Neočekivana promjena destinacije nije svima bila zanimljiva avantura. Za pojedine putnike, koji su dugo planirali odmor na toplim destinacijama, odlazak u hladnu Kanadu predstavljao je veliko razočaranje.

Među njima je bio i Nikolas Meli, koji je sa porodicom putovao čak sedam sati iz Toronta do Nju Džersija kako bi se ukrcao na kruzer.

"Ja već živim u Kanadi, a želio sam da idem na Bahame", rekao je Meli, sumirajući razočaranje zbog promjene plana.

Njegova reakcija oslikava problem sa kojim su se suočili putnici koji nisu željeli samo krstarenje već i konkretan tip odmora – sunce, toplo vrijeme i tropske plaže.

S druge strane, neki putnici uspjeli su da pronađu pozitivnu stranu neočekivanog preokreta. Za njih je boravak u Halifaksu bio prilika da posjete grad koji možda nikada ne bi izabrali kao destinaciju za odmor.

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Društvene mreže podijeljene: Halifaks jeste lijep, ali nije Bahami

Promjena rute izazvala je brojne reakcije na internetu. Dok su pojedini korisnici isticali da je Halifaks prelijep grad koji vrijedi posjetiti, drugi su razumjeli razočaranje putnika koji su očekivali sasvim drugačije iskustvo.

Jedan korisnik Redita napisao je da mu je Halifaks omiljeni kanadski grad, ali da bi i sam bio razočaran kada bi tamo završio nakon što je platio putovanje na Bahame.

Drugi su poručili da je kanadski grad divan, ali da se ne može porediti sa tropskim odmorom kakav su putnici očekivali.

Ipak, dio komentara bio je usmjeren i na bezbjednost. S obzirom na najavljeno nevrijeme, promjena rute za mnoge je bila razumljiva odluka, jer vremenski uslovi na moru mogu da utiču na planove plovidbe.

Kakvu nadoknadu su dobili putnici?

Kako bi ublažila nezadovoljstvo zbog promjene plana putovanja, kompanija Rojal Karibijan putnicima je ponudila vaučer u vrijednosti od 50 odsto cijene krstarenja, kao i povrat novca za izlete na kopnu koji nisu realizovani prema prvobitnom planu.

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Ipak, važno je napomenuti da promjena rute zbog vremenskih uslova nije neuobičajena u industriji kruzera. Kompanije u svojim uslovima putovanja uglavnom zadržavaju pravo da promijene redoslijed ili zamijene pojedine luke ukoliko to zahtjevaju vremenske prilike, bezbjednost ili druge nepredviđene okolnosti.

Rojal Karibijan i na svojoj zvaničnoj internet stranici navodi da vremenski uslovi i druge okolnosti mogu da dovedu do izmjene planiranog itinerera, kao i da takve promjene ne podrazumijevaju automatski pravo na povrat cjelokupne cijene putovanja ili dodatnu novčanu naknadu.

Za više od 5.000 putnika ovo krstarenje tako je postalo odmor koji će pamtiti po nečemu sasvim drugačijem od planiranog. Umjesto fotografija sa pješčanih plaža Bahama, uspomene su ponijeli iz hladnog kanadskog grada – uz podsjećanje da čak ni luksuzno putovanje ne može u potpunosti da bude imuno na vremenske neprilike.

(Ona.rs)