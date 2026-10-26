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Pezeškijan putuje u Moskvu, sastaće se sa Putinom

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26.10.2026 09:42

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Предсједник Ирана Масуд Пезешкијан говори током 81. засједања Генералне скупштине Уједињених нација у сједишту Уједињених нација, у сриједу, 23. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/APHeather Khalifa

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan otputovaće danas u posjetu Rusiji, javila je novinska agencija Tasnim.

Iranski ambasador u Rusiji Kazem Džalali rekao je prošle sedmice za RIA Novosti da će Pezeškijan učestvovati na samitu Foruma zemalja izvoznica gasa u Moskvi 27. oktobra.

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Ambasador je dodao da je planiran i sastanak iranskog predsjednika sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

(Srna)

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Masud Pezeškijan

Vladimir Putin

Rusija

Iran

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