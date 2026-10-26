Pezeškijan putuje u Moskvu, sastaće se sa Putinom

Autor:ATV redakcija
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Iranski predsjednik Masud Pezeškijan otputovaće danas u posjetu Rusiji, javila je novinska agencija Tasnim.
Iranski ambasador u Rusiji Kazem Džalali rekao je prošle sedmice za RIA Novosti da će Pezeškijan učestvovati na samitu Foruma zemalja izvoznica gasa u Moskvi 27. oktobra.
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Ambasador je dodao da je planiran i sastanak iranskog predsjednika sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
(Srna)
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