Pezeškijan putuje u Moskvu, sastaće se sa Putinom

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan otputovaće danas u posjetu Rusiji, javila je novinska agencija Tasnim.

Iranski ambasador u Rusiji Kazem Džalali rekao je prošle sedmice za RIA Novosti da će Pezeškijan učestvovati na samitu Foruma zemalja izvoznica gasa u Moskvi 27. oktobra.

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Ambasador je dodao da je planiran i sastanak iranskog predsjednika sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

(Srna)