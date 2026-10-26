Panika u Indiji pred udar ciklona: Počinje evakuacija

Dvije indijske države na istočnoj obali, Andra Pradeš i Odiša, pripremaju evakuaciju stotina hiljada ljudi uoči dolaska ciklona „Arnab“, za koji se očekuje da će u srijedu stići do kopna.

Visoki zvaničnik službe za upravljanje katastrofama Andra Pradeša izjavio je za Rojters da je vlada te savezne države identifikovala 570.000 ljudi koji su u opasnosti, te da bi evakuacija trebalo da počne večeras.

Vlada Odiše najavila je da će škole i fakulteti u pet okruga biti zatvoreni u utorak i srijedu. Takođe, priprema se premještanje stanovnika iz nižih područja u skloništa.

Ciklon „Arnab“ formirao se iznad Bengalskog zaliva, a zatim je prerastao u ciklonsku oluju. Prema podacima indijske meteorološke službe, očekuje se da će do srijede ujutro stići do obale države Andra Pradeš, uz udare vjetra brzine do 140 kilometara na čas.

Najavljeno je da bi vremenska nepogoda mogla donijeti obilne padavine u sjevernim i centralnim priobalnim okruzima Andra Pradeša, kao i u južnim dijelovima susjedne države Odiša.

Vlasti Andra Pradeša pozvale su plovila na moru da se vrate na obalu. Naređeno je i da se, u slučaju prekida u snabdijevanju električnom energijom, ono što prije ponovo uspostavi.

Bengalski zaliv jedno je od glavnih područja na svijetu u kojima se formiraju tropski cikloni, prenosi Tanjug.