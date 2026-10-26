Logo

Panika u Indiji pred udar ciklona: Počinje evakuacija

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
26.10.2026 10:30

Komentari:

0
Облачно вријеме и олуја
Foto: Pexels

Dvije indijske države na istočnoj obali, Andra Pradeš i Odiša, pripremaju evakuaciju stotina hiljada ljudi uoči dolaska ciklona „Arnab“, za koji se očekuje da će u srijedu stići do kopna.

Visoki zvaničnik službe za upravljanje katastrofama Andra Pradeša izjavio je za Rojters da je vlada te savezne države identifikovala 570.000 ljudi koji su u opasnosti, te da bi evakuacija trebalo da počne večeras.

Vlada Odiše najavila je da će škole i fakulteti u pet okruga biti zatvoreni u utorak i srijedu. Takođe, priprema se premještanje stanovnika iz nižih područja u skloništa.

Ciklon „Arnab“ formirao se iznad Bengalskog zaliva, a zatim je prerastao u ciklonsku oluju. Prema podacima indijske meteorološke službe, očekuje se da će do srijede ujutro stići do obale države Andra Pradeš, uz udare vjetra brzine do 140 kilometara na čas.

Najavljeno je da bi vremenska nepogoda mogla donijeti obilne padavine u sjevernim i centralnim priobalnim okruzima Andra Pradeša, kao i u južnim dijelovima susjedne države Odiša.

Vlasti Andra Pradeša pozvale su plovila na moru da se vrate na obalu. Naređeno je i da se, u slučaju prekida u snabdijevanju električnom energijom, ono što prije ponovo uspostavi.

Bengalski zaliv jedno je od glavnih područja na svijetu u kojima se formiraju tropski cikloni, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Indija

Ciklon

Oluja

Komentari (0)

Više iz rubrike

Шћепан Поље - Хум

Društvo

Počele pripreme za gradnju novog graničnog prelaza

1 h

0
Жена са руксаком гледа према планинском врху.

Društvo

Ove destinacije u Srpskoj sve više privlače turiste

1 h

0
Какво нас вријеме очекује данас?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

2 h

0
беба новорођенче мало дијете

Društvo

Srpska bogatija za 14 beba

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

51

Muž uhapšen zbog nasilja zbog nasilja nad ženom, a onda joj presudio djever

11

49

Aleksandar Stanojević novi trener Partizana

11

45

Pijan nosio pištolj po Banjaluci

11

39

Automobilom udario pješaka u centru grada

11

37

Plata 6.200 KM: Raspisan konkurs za radnike

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima