Panika u Indiji pred udar ciklona: Počinje evakuacija

Autor:ATV redakcija
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Dvije indijske države na istočnoj obali, Andra Pradeš i Odiša, pripremaju evakuaciju stotina hiljada ljudi uoči dolaska ciklona „Arnab“, za koji se očekuje da će u srijedu stići do kopna.
Visoki zvaničnik službe za upravljanje katastrofama Andra Pradeša izjavio je za Rojters da je vlada te savezne države identifikovala 570.000 ljudi koji su u opasnosti, te da bi evakuacija trebalo da počne večeras.
Vlada Odiše najavila je da će škole i fakulteti u pet okruga biti zatvoreni u utorak i srijedu. Takođe, priprema se premještanje stanovnika iz nižih područja u skloništa.
Ciklon „Arnab“ formirao se iznad Bengalskog zaliva, a zatim je prerastao u ciklonsku oluju. Prema podacima indijske meteorološke službe, očekuje se da će do srijede ujutro stići do obale države Andra Pradeš, uz udare vjetra brzine do 140 kilometara na čas.
Najavljeno je da bi vremenska nepogoda mogla donijeti obilne padavine u sjevernim i centralnim priobalnim okruzima Andra Pradeša, kao i u južnim dijelovima susjedne države Odiša.
Vlasti Andra Pradeša pozvale su plovila na moru da se vrate na obalu. Naređeno je i da se, u slučaju prekida u snabdijevanju električnom energijom, ono što prije ponovo uspostavi.
Bengalski zaliv jedno je od glavnih područja na svijetu u kojima se formiraju tropski cikloni, prenosi Tanjug.
Guys, kalian udah tau ini belum?
Di Teluk Benggala lagi nunjukin tanda-tanda terbentuknya badai tropis yang lumayan serius. Sistem ini sekarang berkembang di tengah laut dan diprediksi bakal bergerak ke arah pantai timur India, terutama wilayah Andhra Pradesh. Kalau kekuatannya resmi mencapai level cyclonic storm, badai ini bakal dikasih nama Cyclone Arnab. Ini deket banget sama wilayah Indonesia btw
Yang bikin makin diperhatiin, beberapa simulasi cuaca nunjukin banyak kemungkinan jalurnya sama-sama mengarah ke pesisir Andhra Pradesh. Kondisi laut yang hangat bisa menyediakan energi buat badai makin kuat, bahkan ada model yang sempat nunjukin skenario penguatan yang sangat signifikan. Tapi jangan langsung nganggep Arnab bakal jadi badai setara Category 3+, karena prediksi kekuatan badai beberapa hari ke depan masih bisa berubah drastis. Vertical wind shear misalnya, bisa mengacak struktur badai dan menghambat penguatannya.
Meski kekuatan akhirnya belum pasti, ancamannya tetap serius. Kalau sistem ini terus menguat sambil ngedeket ke daratan, wilayah pesisir India bisa ngadepin hujan ekstrem, angin kencang, gelombang tinggi, banjir, sampai potensi storm surge. Sekarang tinggal kita lihat apakah Arnab benar-benar bakal berkembang jadi siklon kuat, atau justru dilemahkan kondisi atmosfer sebelum mencapai daratan.— awan (@bopo_jodhipati) October 25, 2026
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