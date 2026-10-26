Srpska bogatija za 14 beba

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 14 beba, sedam djevojčica i sedam dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Po četiri bebe rođene su u Banjaluci i Doboju, po dvije u Bijeljini i Prijedoru, te po jedna u Zvorniku i Trebinju.
U Banjaluci su rođene dvije djevojčice i dva dječaka, u Doboju tri djevojčice i jedan dječak, u Bijeljini dva dječaka, u Prijedoru jedan dječak i jedna djevojčica, u Zvorniku jedna djevojčica, a u Trebinju jedan dječak.
Poroda nije bilo u porodilištima u Istočnom Sarajevu, Gradišci, Foči i Nevesinju.
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