U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 14 beba, sedam d‌jevojčica i sedam d‌ječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Po četiri bebe rođene su u Banjaluci i Doboju, po dvije u Bijeljini i Prijedoru, te po jedna u Zvorniku i Trebinju.

U Banjaluci su rođene dvije d‌jevojčice i dva d‌ječaka, u Doboju tri d‌jevojčice i jedan d‌ječak, u Bijeljini dva d‌ječaka, u Prijedoru jedan d‌ječak i jedna d‌jevojčica, u Zvorniku jedna d‌jevojčica, a u Trebinju jedan d‌ječak.

Poroda nije bilo u porodilištima u Istočnom Sarajevu, Gradišci, Foči i Nevesinju.