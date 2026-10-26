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Mladić krvnički pretukao penzionera: Udarao ga u glavu

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26.10.2026 08:52

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Младић крвнички претукао пензионера: Ударао га у главу
Foto: Pexels.com

Prava drama odigrala se u petak u ranim jutarnjim satima na željezničkoj stanici „Beograd Centar“ (Prokop), gdje je došlo do brutalnog fizičkog obračuna u kojem je stariji muškarac zadobio teške tjelesne povrede.

Prema našim informacijama, incidentu je prethodila žestoka verbalna rasprava između dvojice muškaraca, koja je ubrzo prerasla u fizički sukob, a potom i u jezivo nasilje.

Kako saznajemo, K. R. (39) nasrnuo je na znatno starijeg D. P. (74) i zadao mu više snažnih udaraca u predjelu glave i tijela. Nesrećni muškarac nije uspio da se odbrani od silovitih udaraca tridesetdevetogodišnjaka.

Povrijeđeni penzioner je kolima Hitne pomoći hitno prevezen u Urgentni centar, gdje su mu dežurni ljekari konstatovali teške tjelesne povrede. Zbog ozbiljnosti stanja, odmah je zadržan na daljem liječenju na Odjeljenju hirurgije (E odjeljenje).

Napadač iza rešetaka

Zahvaljujući brzoj reakciji pripadnika policije, osumnjičeni K. R. ubrzo je lociran i lišen slobode.

Njemu je, po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova, u kojem roku će biti priveden na saslušanje uz krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška tjelesna povreda.

Istragu o ovom slučaju vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje utvrđuje sve okolnosti i motiv ovog brutalnog incidenta, prenosi Telegraf.rs.

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pretučen muškarac

Srbija

Crna hronika

Beograd

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