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Prilikom pretresa stana pronađeno skoro 12 kilograma droge

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26.10.2026 09:34

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Juče u večernjim satima policijski službenici Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, Sektora kriminalističke policije, Uprave policije MUP-a ZDK, postupajući po naredbi Opštinskog suda u Zenici, izvršili su pretres stana koji koristi lice A. S. (1978) iz Zenice.

Prilikom pretresa pronađeni su i oduzeti: četiri digitalne vage, praškasta materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu "spid", ukupne težine 1.178,55 grama, biljna zeljasta materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, bruto težine 10.708,33 grama, te drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljnjem postupku.

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Lice A. S. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje, gdje se preduzimaju daljnje zakonom propisane mjere i radnje, saopštili su iz MUP-a ZDK.

Nakon kompletiranja predmeta, lice A.S, biće predato u nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona.

Uprava policije MUP-a ZDK nastavlja intenzivne aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, s ciljem zaštite sigurnosti građana i očuvanja javnog reda i mira.

Izazili su zahvalnost građanima na sve boljoj saradnji s policijom, što doprinosi učvršćivanju povjerenja prema Upravi policije MUP-a ZDK.

"Saradnja građana od izuzetnog je značaja za efikasniji rad policije, a zajedničkim djelovanjem možemo doprinijeti stvaranju sigurnijeg okruženja za sve građane", ističu, prenosi RadioSarajevo.

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Sve aktivnosti su realizovane uz asistenciju pripadnika Specijalne policijske jedinice Uprave policije MUP-a ZDK, uz nadzor dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva ZDK.

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Tagovi :

MUP ZDK

hapšenje

Droga

Zenica

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