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Hrana sve skuplja: Teletina poskupjela za oko 14 KM

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26.10.2026 07:43

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Храна све скупља: Телетина поскупјела за око 14 КМ
Foto: Pixabay

Cijene hrane u Republici Srpskoj poskupjele su znatno u posljednjih pet godina, a među namirnicama koje se izdvajaju je teletina koja je skuplja za oko 14 KM.

Unazad 5 godina, poskupjelo je sve, od brašna i hljeba, preko mesa i suhomesnatih proizvoda, pa do kafe, rakije i čokolade.

Primjera radi, u septembru ove godine, u odnosu na isti mjesec 2021, kilogram riže je bio skuplji za 1,3 KM, a kilogram polubijelog hljeba za 1,5 KM, kad se u obzir uzmu prosječne cijene ovih proizvoda.

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Kilogram bijelog hljeba je poskupio sa 2,3 na skoro 3,9 KM, u prosjeku.

Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je u ovom periodu, junetina sa kostima poskupila sa oko 8,5 na oko 17,8 KM po kilogramu, odnosno, za preko duplo.

Cijena kilograma teletine bez kosti otišla je sa 19,9 na 34,2 KM, svinjetine sa 8,4 na 11,4 KM, a pilećeg filea sa 9,6 na 13,6 KM.

Unazad 5 godina, kilogram suvog svinjskog vrata poskupio je za 6 KM, a kilogram čajne kobasice za skoro 9 KM. Trenutno, prosječna cijena suvog vrata je oko 21,6, a čajne kobasice oko 26,8 KM, podaci su RZZS.

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Činjenica je da su cijene hrane, i to one osnovne, takve, da mnogi građani nemaju izbora, nego da pojedine namirnice, jednostavno, zaobilaze ili, praktično, kupuju na grame.

Za samo pola decenije, duplo je otišla cijena kafe, sa 13,3 na 28,5 KM, dok je kilogram mliječne čokolade poskupio za čak 12 KM. Ova poslastica je, naime, u septembru 2026. koštala čak 28,5 KM po kilogramu.

Nezadovoljni su i ljubitelji domaće rakije, koji ovo alkoholno piće plaćaju po 26,5 KM, u prosjeku. Prije 5 godina, litar šljivovice je koštao 18,2 KM, prenosi "Srpskainfo".

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poskupljenje

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Teletina

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