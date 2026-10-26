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Vašington predložio Orbana za generalnog sekretara UN

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26.10.2026 08:28

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Мађарски премијер Виктор Орбан присуствује завршном скупу владајуће странке Фидес у Будимпешти, Мађарска, 11. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Denes Erdos, File

Sjedinjene Države pozvale su bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana da se kandiduje za funkciju generalnog sekretara UN, objavio je "Volstrit džurnal" pozivajući se na izvore.

List navodi da je administracija američkog predsjednika Donalda Trampa podstakla bivšeg mađarskog lidera da uđe u trku za tu funkciju, a taj plan čeka konačnu odluku. Rusija i Kina spremne su da podrže tu ideju.

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"Kada SAD, Rusija i Kina žele isto u Savjetu bezbjednosti UN, obično to i ostvare", dodaje list.

Izvori u Stejt departmentu procjenjuju da bi Orban mogao da dobije podršku 10 od 15 članica Savjeta bezbjednosti UN.

Velika Britanija i Francuska uglavnom su oprezne kada je riječ o korištenju prava veta, navodi "Volstrit džurnal".

Nakon šestog preliminarnog glasanja o izboru generalnog sekretara UN, nijedan kandidat nije uspio da izbjegne veto neke od pet stalnih članica Savjeta bezbjednosti - Rusije, SAD, Velike Britanije, Francuske i Kine.

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Među kandidatima koji imaju najviše izgleda nalazi se bivši potpredsjednik Kostarike i šef Konferencije UN za trgovinu i razvoj Rebeka Grinspan, ali dvije stalne članice Savjeta bezbjednosti koje imaju pravo veta ne podržavaju njenu kandidaturu.

(Srna)

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Viktor Orban

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