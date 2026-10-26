Sudar kruzera i dva kontejnerska broda

Kruzer se sudario sa dva kontejnerska broda tokom nevremena u Njemačkoj luci Bremerhafen, a prema prvim informacijama, nema povrijeđenih, prenio je danas list "Špigl".

Policija je saopštila da se nesreća dogodila dok je brod napuštao luku.

Isprva je javljeno da su u sudar bili uključeni kruzer "Majn Šif 3" i jedan kontejnerski brod, ali je policija kasnije navela da su u incidentu učestvovala ukupno tri broda.

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Kompanija "TUI Kruzis" potvrdila je da se nesreća dogodila, ali portparol je izjavio da se brod sudario samo sa jednim kontejnerskim brodom.

Kruzer se poslije sudara vratio na pristanište, gdje se procjenjuje nastala šteta. U trenutku nesreće, na brodu se nalazilo 2.428 putnika i 922 člana posade od kojih niko nije povrijeđen.

Svi putnici za sada mogu da ostanu na brodu, a stručnjaci su na licu mjesta i ispituju situaciju.

Prema navodima policije, obim štete i uzrok nesreće još nisu poznati, a pokrenuta je istraga o slučaju.