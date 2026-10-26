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Počele pripreme za trilateralni samit Rusije, SAD i Kine

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26.10.2026 07:14

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Почеле припреме за трилатерални самит Русије, САД и Кине
Foto: Tanjug / AP / Alexander Zemlianichenko

Pripreme za trilateralni samit predsjednika Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Kine već su počele, a mogućnost dolaska Vladimira Putina na samit Grupe 20 u Majamiju u decembru zavisiće od ishoda samita APEK-a u Šenženu, izjavio je pomoćnik šefa Kremlja za spoljnu politiku Jurij Ušakov.

Kada je riječ o postizanju mira u Ukrajini, Ušakov je rekao da je Rusija spremna da nastavi trilateralne pregovore nakon Dana narodnog jedinstva 4. novembra.

Naglasio je da će prvi sastanak nakon pauze vjerovatno biti "probni", dodajući da je u trenutnoj fazi najvažnije nastaviti pregovore.

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