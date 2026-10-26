Autobus sletio sa puta: Povrijeđeno više od 80 ljudi

Autor:ATV redakcija
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Više od 80 ljudi povrijeđeno je kada je autobus sletio sa puta u španskoj pokrajini Kataloniji, javio je Skaj njuz pozivajući se na hitne službe.
Prema navodima te televizije, sedam ljudi teško je povrijeđeno.
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Isti izvor je naveo da je autobus sletio u duboku klisuru pored planinskog puta na području opštine Fogars de Montklus.
(Srna)
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