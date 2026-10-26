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Autobus sletio sa puta: Povrijeđeno više od 80 ljudi

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26.10.2026 08:00

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Foto: Pexel/Erik Schereder

Više od 80 ljudi povrijeđeno je kada je autobus sletio sa puta u španskoj pokrajini Kataloniji, javio je Skaj njuz pozivajući se na hitne službe.

Prema navodima te televizije, sedam ljudi teško je povrijeđeno.

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Isti izvor je naveo da je autobus sletio u duboku klisuru pored planinskog puta na području opštine Fogars de Montklus.

(Srna)

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Katalonija

Španija

povrijeđeni

Saobraćajna nesreća

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