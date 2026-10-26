Autobus sletio sa puta: Povrijeđeno više od 80 ljudi

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Više od 80 ljudi povrijeđeno je kada je autobus sletio sa puta u španskoj pokrajini Kataloniji, javio je Skaj njuz pozivajući se na hitne službe.

Prema navodima te televizije, sedam ljudi teško je povrijeđeno. Društvo AMS upozorava vozače: Oprez, moguća opasnost Isti izvor je naveo da je autobus sletio u duboku klisuru pored planinskog puta na području opštine Fogars de Montklus. (Srna)

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