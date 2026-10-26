Zatvorena njemačka fabrika čokolade: 101 radnik dobio otkaz

Njemački proizvođač čokoladnih pralina DreiMeister, koji je u maju pokrenuo stečajni postupak, nije pronašao investitora koji bi spasao poslovanje u Njemačkoj. Ipak, robna marka neće nestati sa tržišta.

Belgijski preduzetnik Žo Bale preuzeo je prava na brend i mašine kompanije, a proizvodnja bi ubuduće trebalo da se odvija u belgijskom gradu Varegemu, piše Feniks magazin.

Žo Bale je iskusan menadžer u prehrambenoj industriji i sektoru slatkiša. Od 2017. godine radio je za belgijskog proizvođača keksa Jules Destrooper, a ove godine je u Varegemu osnovao kompaniju Belgian Chocolate Studio.

U novoj kompaniji planira da uspostavi proizvodni pogon za čokoladne specijalitete. Kako bi se to ostvarilo, proizvodna oprema iz njemačkog Verla biće demontirana i prevezena u Belgiju.

Prema pisanju lista Soester Anzeiger, od kraja oktobra prema Belgiji moglo bi da krene do 30 kamiona sa opremom. Početak proizvodnje planiran je za januar.

DreiMeister je duže vrijeme tražio kupca koji bi preuzeo kompaniju, ali potraga nije urodila plodom.

Stečajni upravnik Mihael Šite početkom jula izjavio je za Bild:

"Uprkos intenzivnim naporima, niko nije podnio konkretnu i izvodljivu ponudu za ulazak u kompaniju ili njeno preuzimanje".

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Potencijalnim investitorima bilo je teško da procijene poslovne izglede kompanije jer nije bilo jasno koji će poslovni odnosi sa kupcima i dobavljačima ostati na snazi nakon pokretanja stečajnog postupka.

Kompanija je u maju pokrenula stečajni postupak uz samostalno upravljanje, odnosno nastavak vođenja poslovanja pod nadzorom stečajnog suda i uz pomoć stečajnog upravnika.

Među glavnim razlozima finansijskih problema Šite je naveo rast cijena sirovina i energije, kao i gubitke uzrokovane slabijim prinosima.

Posebno visoke cijene kakaa opteretile su čitavu industriju čokolade, prenosi B92.

Dodatni pritisak na poslovanje stvorile su investicije povezane sa planiranim proširenjem asortimana.

One su se vremenski poklopile sa ekonomskim posljedicama pandemije virusa korona, rata u Ukrajini i energetske krize.

Dok je za brend pronađen novi vlasnik, za zaposlene u kompaniji DreiMeister nije bilo spasa. Na sastanku sa zaposlenima 1. jula otkaze je dobio 101 preostali radnik.

Prema riječima stečajnog upravnika Šitea, imovina raspoloživa u stečajnom postupku nije bila dovoljna za isplatu zarada tokom otkaznog roka.

Zbog toga su zaposleni od prvog dana imali pravo na naknadu za nezaposlene. Na sastanku su bili prisutni i predstavnici njemačke Savezne agencije za zapošljavanje, koji su radnicima pomogli u obavljanju neophodnih administrativnih postupaka.

DreiMeister je 1973. godine u Verlu osnovao Hans Šreder, ali korijeni poslovanja sežu u pedesete godine prošlog vijeka, kada je otvoren Cafe Schröder.

Kompanija je vremenom postala poznata po ručno izrađenim pralinama, tartufima i čokoladnim specijalitetima.

Proizvodi su se uglavnom prodavali u specijalizovanim prodavnicama i maloprodajnim objektima.

Iako se proizvodnja više neće odvijati u Njemačkoj, preuzimanje robne marke i mašina omogućiće nastavak poslovanja iz Belgije.