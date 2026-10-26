Evo zašto su jabuke najbolji izbor za srce, mozak i crijeva

Ljubitelji voća i povrća raduju se jeseni zbog velikog izbora ukusnih i hranljivih sezonskih namirnica. Međutim, kada biramo ono što ćemo jesti prema koristima za zdravlje, izbor nije uvijek jednostavan.

Svako jesenje voće i povrće ima svoje prednosti, a neko odnjih može da podrže više funkcija organizma.

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Ako želite da ishranom podržite zdravlje srca, crijeva i mozga, jedna voćka posebno se izdvaja - jabuka. Tri nutricionistkinje objasnile su zašto preporučuju da je ove jeseni češće uvrstite u jelovnik.

Šta jabuke čini dobrim izborom?

Osim što su ukusne, jabuke imaju i brojne nutritivne prednosti.

"Jabuke su bogate pektinom, vrstom rastvorljivih vlakana, i polifenolima", kaže nutricionistkinja Eliza Vitaker.

Ove materije doprinose koristima koje jabuke mogu da imaju za mozak, crijeva i srce. Za početak, vlakna iz jabuka, kojih u jednoj porciji ovog voća ima gotovo tri grama, imaju više uloga.

"Ne samo da su odlična za naš sistem za varenje i zdravlje crijeva već pomažu i u snižavanju holesterola u krvi", objašnjava nutricionistkinja Alisa Smolen.

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Dio ovih koristi povezan je sa pektinom, koji služi kao hrana korisnim bakterijama u crijevima. Te bakterije dio su crijevne mikrobiote, zajednice mikroorganizama povezane sa funkcionisanjem imunog sistema, srca, varenja i mozga. Da biste iskoristili što više vlakana, jedite jabuke sa korom. Biljne materije iz jabuka, poput polifenola, mogu da doprinesu i zdravlju mozga.

"Jabuke sadrže kvercetin, koji se takođe najvećim dijelom nalazi u kori. To je antioksidans koji pomaže u zaštiti neurona, osnovnih ćelija našeg nervnog sistema, i neutralisanju slobodnih radikala", kaže nutricionistkinja Keri Gabrijel.

Jabuke su proučavane i u vezi sa kognitivnim sposobnostima, poput pamćenja i razmišljanja, a pojedina istraživanja povezala su njihovo konzumiranje sa boljim rezultatima.

"Pored toga, jabuke su bogate flavonoidima, koji mogu da doprinesu usporavanju opadanja kognitivnih sposobnosti", dodaje Vitaker.

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Biljna jedinjenja u jabukama mogu da pomognu i u ublažavanju upalnih procesa u organizmu, koji mogu nepovoljno da utiču na crijeva, srce i mozak.

(Mondo)