Maloljetni pješak povrijeđen u udesu, prevezen na UKC

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Maloljetni pješak iz Mrkonjić Grada povrijeđen je u saobraćajnoj nezgodi, nakon koje je upućen na liječenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

U jučerašnjem udesu u selu Gustovara kod Mrkonjić Grada učestvovao je i automobil kojim je upravljao Mrkonjićanin čiji su inicijali M.G. Policija je obavila uviđaj. Hronika Prilikom pretresa stana pronađeno skoro 12 kilograma droge

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