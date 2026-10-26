Logo

Maloljetni pješak povrijeđen u udesu, prevezen na UKC

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
26.10.2026 09:41

Komentari:

0
Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.
Foto: ATV

Maloljetni pješak iz Mrkonjić Grada povrijeđen je u saobraćajnoj nezgodi, nakon koje je upućen na liječenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

U jučerašnjem udesu u selu Gustovara kod Mrkonjić Grada učestvovao je i automobil kojim je upravljao Mrkonjićanin čiji su inicijali M.G.

Policija je obavila uviđaj.

Полиција ФБиХ

Hronika

Prilikom pretresa stana pronađeno skoro 12 kilograma droge

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

UKC Republike Srpske

Saobraćajna nezgoda

Povrijeđen pješak

Mrkonjić Grad

maloljetnik

Komentari (0)

Više iz rubrike

Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Prilikom pretresa stana pronađeno skoro 12 kilograma droge

2 h

0
Ибрахиму Хандановићу одређен притвор: Службеник КПЗ-а Зеница иза решетака установе у којој ради

Hronika

Ibrahimu Handanoviću određen pritvor: Službenik KPZ-a Zenica iza rešetaka ustanove u kojoj radi

18 h

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Teška nesreća u BiH: Poginuo mladić (20)

1 d

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Pokušaj ubistva u Sarajevu: Braći demolirao automobil, pa jednog izbo nožem

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

51

Muž uhapšen zbog nasilja zbog nasilja nad ženom, a onda joj presudio djever

11

49

Aleksandar Stanojević novi trener Partizana

11

45

Pijan nosio pištolj po Banjaluci

11

39

Automobilom udario pješaka u centru grada

11

37

Plata 6.200 KM: Raspisan konkurs za radnike

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima