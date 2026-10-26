Maloljetni pješak povrijeđen u udesu, prevezen na UKC

Autor:ATV redakcija
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Maloljetni pješak iz Mrkonjić Grada povrijeđen je u saobraćajnoj nezgodi, nakon koje je upućen na liječenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.
U jučerašnjem udesu u selu Gustovara kod Mrkonjić Grada učestvovao je i automobil kojim je upravljao Mrkonjićanin čiji su inicijali M.G.
Policija je obavila uviđaj.
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