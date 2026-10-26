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Trišić Babić čestitala "Studentskoj listi" na izbornoj pobjedi

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26.10.2026 10:33

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Ана Тришић Бабић
Foto: ATV

Direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić čestitala je "Studentskoj listi" na izbornoj pobjedi u Srbiji, kao i državljanima Srbije na visokoj demokratskoj odgovornosti u ovom procesu u kojem su pokazali da im je stalo do države i njene budućnosti.

Trišić Babić je istakla da Republika Srpska i Srbija dijele mnogo više od istorije i nacionalnog identiteta - dijele odgovornost za budućnost srpskog naroda, njegovu slobodu, sigurnost i pravo da samostalno odlučuje o svojoj sudbini.

Ona je u objavi na "Iksu" ukazala da očuvanje Republike Srpske, zaštita prava Srba i snažna, stabilna Srbija nisu samo politički ciljevi.

"To su pitanja našeg nacionalnog opstanka i odgovornosti prema generacijama koje dolaze. Vjerujem u nastavak zajedničkog d‌jelovanja, međusobnog poštovanja i čvrstih veza Republike Srpske i Srbije, u interesu mira, stabilnosti i budućnosti našeg naroda", poručila je Trišić Babić.

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