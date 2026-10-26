Trišić Babić čestitala "Studentskoj listi" na izbornoj pobjedi

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić čestitala je "Studentskoj listi" na izbornoj pobjedi u Srbiji, kao i državljanima Srbije na visokoj demokratskoj odgovornosti u ovom procesu u kojem su pokazali da im je stalo do države i njene budućnosti.
Trišić Babić je istakla da Republika Srpska i Srbija dijele mnogo više od istorije i nacionalnog identiteta - dijele odgovornost za budućnost srpskog naroda, njegovu slobodu, sigurnost i pravo da samostalno odlučuje o svojoj sudbini.
Ona je u objavi na "Iksu" ukazala da očuvanje Republike Srpske, zaštita prava Srba i snažna, stabilna Srbija nisu samo politički ciljevi.
"To su pitanja našeg nacionalnog opstanka i odgovornosti prema generacijama koje dolaze. Vjerujem u nastavak zajedničkog djelovanja, međusobnog poštovanja i čvrstih veza Republike Srpske i Srbije, u interesu mira, stabilnosti i budućnosti našeg naroda", poručila je Trišić Babić.
Čestitam Studentskoj listi na izbornoj pobjedi u Srbiji.
Republika Srpska i Srbija dijele mnogo više od istorije i nacionalnog identiteta. Dijele odgovornost za budućnost srpskog naroda, njegovu slobodu, sigurnost i pravo da samostalno odlučuje o svojoj sudbini.
Očuvanje Republike Srpske, zaštita prava Srba i snažna, stabilna Srbija nisu samo politički ciljevi. To su pitanja našeg nacionalnog opstanka i odgovornosti prema generacijama koje dolaze.
Vjerujem u nastavak zajedničkog djelovanja, međusobnog poštovanja i čvrstih veza Republike Srpske i Srbije, u interesu mira, stabilnosti i budućnosti našeg naroda.
Čestitam i državljanima Srbije na visokoj demokratskoj odgovornosti u ovom procesu u kojem su pokazali da im je stalo do države i njene budućnosti.— Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) October 26, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h14
Republika Srpska
4 h15
Republika Srpska
12 h5
Republika Srpska
13 h14
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu