Karan čestitao "Studentskoj listi" na izbornoj pobjedi

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan čestitao je Studentskoj listi na izbornoj pobjedi, a narodu Srbije na održanim demokratskim izborima.

"Vjerujem da će odnosi Republike Srpske i Srbije i ubuduće ostati vođeni neraskidivim vezama, zajedničkim identitetom našeg naroda i opredijeljenošću za mir i napredak", napisao je Karan na Iksu.

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On je dodao da su demokratski procesi temelj stabilnosti i institucionalne snage svake države.

Studentska lista proglasila je sinoć pobjedu na parlamentarnim izborima u Srbiji.