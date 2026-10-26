Karan čestitao "Studentskoj listi" na izbornoj pobjedi

Autor:ATV redakcija
Komentari:14
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan čestitao je Studentskoj listi na izbornoj pobjedi, a narodu Srbije na održanim demokratskim izborima.
"Vjerujem da će odnosi Republike Srpske i Srbije i ubuduće ostati vođeni neraskidivim vezama, zajedničkim identitetom našeg naroda i opredijeljenošću za mir i napredak", napisao je Karan na Iksu.
Republika Srpska
Cvijanović čestitala "Studentskoj listi": Srpska ostaje zagledana u Srbiju
On je dodao da su demokratski procesi temelj stabilnosti i institucionalne snage svake države.
Studentska lista proglasila je sinoć pobjedu na parlamentarnim izborima u Srbiji.
Studentskoj listi čestitam na izbornoj pobjedi, a narodu Srbije na održanim demokratskim izborima.
Demokratski procesi temelj su stabilnosti i institucionalne snage svake države.
Vjerujem da će odnosi Republike Srpske i Srbije i ubuduće ostati vođeni neraskidivim vezama, zajedničkim identitetom našeg naroda i opredijeljenošću za mir i napredak.— Siniša Karan (@sinisa_karan) October 26, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
4 h15
Republika Srpska
12 h5
Republika Srpska
13 h14
Republika Srpska
14 h6
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu