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Karan čestitao "Studentskoj listi" na izbornoj pobjedi

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26.10.2026 08:57

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран
Foto: ATV

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan čestitao je Studentskoj listi na izbornoj pobjedi, a narodu Srbije na održanim demokratskim izborima.

"Vjerujem da će odnosi Republike Srpske i Srbije i ubuduće ostati vođeni neraskidivim vezama, zajedničkim identitetom našeg naroda i opredijeljenošću za mir i napredak", napisao je Karan na Iksu.

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On je dodao da su demokratski procesi temelj stabilnosti i institucionalne snage svake države.

Studentska lista proglasila je sinoć pobjedu na parlamentarnim izborima u Srbiji.

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Siniša Karan

Izbori u Srbiji

Izbori u Srbiji 2026

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Komentari (14)

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