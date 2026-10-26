Cvijanović čestitala "Studentskoj listi": Srpska ostaje zagledana u Srbiju

Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je "Studentskoj listi" izbornu pobjedu sa željom da Srbija nastavi da se kreće putem razvoja i prosperiteta.
Cvijanović je čestitala i svim drugim političkim akterima, kao i građanima Srbije na iskazanom demokratskom kapacitetu.
"Republika Srpska ostaje zagledana u Srbiju uz želju da naši odnosi, kao i saradnja i u budućnosti budu na najvećem mogućem nivou", poručila je Cvijanović u objavi na "Iksu".
Čestitam Studentskoj listi izbornu pobjedu, sa željom da Srbija nastavi da se kreće putem razvoja i prosperiteta.
Čestitam i svim drugim političkim akterima, kao i građanima Srbije, na iskazanom demokratskom kapacitetu.
Republika Srpska ostaje zagledana u Srbiju, uz želju da naši odnosi, kao i saradnja, i u budućnosti budu na najvišem mogućem nivou.— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) October 25, 2026
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