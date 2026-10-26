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Cvijanović čestitala "Studentskoj listi": Srpska ostaje zagledana u Srbiju

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26.10.2026 07:13

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Цвијановић честитала "Студентској листи": Српска остаје загледана у Србију
Foto: Ustupljena fotografija

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je "Studentskoj listi" izbornu pobjedu sa željom da Srbija nastavi da se kreće putem razvoja i prosperiteta.

Cvijanović je čestitala i svim drugim političkim akterima, kao i građanima Srbije na iskazanom demokratskom kapacitetu.

"Republika Srpska ostaje zagledana u Srbiju uz želju da naši odnosi, kao i saradnja i u budućnosti budu na najvećem mogućem nivou", poručila je Cvijanović u objavi na "Iksu".

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Studentska lista

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Komentari (15)

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