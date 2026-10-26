Cvijanović čestitala "Studentskoj listi": Srpska ostaje zagledana u Srbiju

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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je "Studentskoj listi" izbornu pobjedu sa željom da Srbija nastavi da se kreće putem razvoja i prosperiteta.

Cvijanović je čestitala i svim drugim političkim akterima, kao i građanima Srbije na iskazanom demokratskom kapacitetu. "Republika Srpska ostaje zagledana u Srbiju uz želju da naši odnosi, kao i saradnja i u budućnosti budu na najvećem mogućem nivou", poručila je Cvijanović u objavi na "Iksu". Čestitam Studentskoj listi izbornu pobjedu, sa željom da Srbija nastavi da se kreće putem razvoja i prosperiteta. Čestitam i svim drugim političkim akterima, kao i građanima Srbije, na iskazanom demokratskom kapacitetu. Republika Srpska ostaje zagledana u Srbiju, uz želju da naši odnosi, kao i saradnja, i u budućnosti budu na najvišem mogućem nivou. — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) October 25, 2026

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