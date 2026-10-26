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Peskov: Rusija je spremna da nastavi isporuke gasa Evropi

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26.10.2026 08:10

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Ramil Sitdikov

Moskva je spremna da razgovara o isporukama gasa Evropi, pod uslovom da postoji interesovanje evropskih zemalja i da Rusija ima raspoložive količine, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Kada su Evropljani počeli da smanjuju kupovinu našeg gasa, počeli smo da povećavamo prodaju na alternativnim tržištima. Ako postoji interesovanje Zapada i ako ima raspoloživih količina gasa za prodaju, onda bi o tome moglo da se razgovara", rekao je Peskov za RIA Novosti.

On je napomenuo da količine gasa nisu uvijek dostupne, jer su možda već ugovorene za isporuke na druga tržišta.

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Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije je izjavio da Moskva nikada nikome nije uskraćivala isporuke energenata, već da su sami Evropljani odlučili da ih se odreknu.

Sukob na Bliskom istoku doveo je do znatnog rasta cijena gasa u Evropi.

Moskva je više puta ukazivala na to da je odluka EU da se udalji od ruskih energenata nanijela štetu evropskoj privredi, povećala troškove energije i umanjila konkurentnost.

(Srna)

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Dmitrij Peskov

Rusija

Evropa

ruski gas

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