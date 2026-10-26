Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija po mokrim ili vlažnim kolovozima, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Zbog magle je smanjena vidljivost, a na dionicama kroz usjeke postoji opasnost od odrona.

Zbog privremenog izmještanja dijela trase dionice magistralnog puta Kozarac-Lamovita biće izmjene režima saobraćaja.

Zbog izgradnje pristupne saobraćajnice za čvorište "Omarska" izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Lamovita-Ivanjska.

Zbog minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, biće privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu, dionici Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, radnim danima i subotom, od 9.00 do 12.00 časova, u trajanju od 10 do 15 minuta. Na snazi je izmjena režima saobraćaja na dionici Podromanija-Sumbulovac radi izgradnje treće trake.

Zbog radova na proširenju javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, biće izmjena režima saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog izgradnje auto-puta Rača-Bijeljina, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionicama magistralnih puteva Bijeljina-Gojsovac i Čađavica Donja-Bijeljina.

Radovi su u toku i na regionalom putu Marići-Velino Selo, lokalitet Brodac, na izgradnji nadvožnjaka, u okviru radova na auto-putu Rača-Bjeljina.

Zbog izgradnje trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni Osnovne škole "Jovan Dučić" u Patkovači, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Bijeljina dva - Glavičice.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

Zbog radova na izgradnji auto-puta, izmjenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina-Modriča.

Zbog proširenja mosta, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Vršani-Bijeljina jedan.

U toku je rekonstrukcija i dogradnja mosta preko Majevičkog kanala, na samom ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tona usmjeravaće se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila ukupne mase preko 3,5 tona usmjeravati preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Izmjena režima saobraćaja ne odnosi se na vozila javnog prevoza na području Bijeljine i vozila za prevoz betona ili asfalta.

Zbog sanacije klizišta uz dionicu magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina biće izmjene u odvijanju saobraćaja uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka, uključujući most, do tunela Putnikovo brdo dva, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Radi minerskih radova do 31. januara 2027. godine od 7.00 do 15.00 časova, po potrebi u trajanju od pet do 10 minuta biće obustave saobraćaja na magistralnom putu Lapišnica-Ljubogošta, u mjestu Han Derventa.

Na magistralnom putu Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice, zbog klizišta se saobraća jednom kolovoznom trakom naizmjenično.

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Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu aktivirano je klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja, brzina kretanja ograničena je na 20 kilometara na čas.

Na magistralnom putu Prijedor-Kozarska Dubica, na dionici Prijedor-Gornji Jelovac, zbog aktiviranog klizišta saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova biće povremene obustave saobraćaja od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranog klizišta, obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila, na dionici regionalnog puta S tari Ugljevik-Glavičice i odvija se aletrnativnim pravcima.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom naizmjenično saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na Mostu kralja Aleksandra u opštini Rudo zabranjen je saobraćaj za motorna vozila ukupne mase preko 10 tona, dok je za putnička vozila ograničava brzina kretanja na 20 kilometara na čas.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 12 tona i čija dužina prelazi osam metara.

Zbog radova na zaštiti kosina, za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina, na auto-putu A-1, u smjeru Počitelj-Bijača, a saobraća se dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta, smjer Bijača-Počitelj. Zbog radova u tunelu Hercegovina, u smjeru Bijača-Počitelj zatvorena je preticajna traka, pa se saobraća samo voznom trakom.

Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica auto-puta A-1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta. Još je zatvorena poddionica auto-puta Golubinja-Nemila, a vozila preusmjerena na magistralni put M-17.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja pri prelasku granice.

(SRNA)