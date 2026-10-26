Obilježava se svetac koji se smijao dok su ga mučili: Šta ovaj dan znači za vjernike?

Autor:ATV redakcija
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Srpska pravoslavna crkva (SPC) 26. oktobra obilježava Svete mučenike Karpa i Papila, hrišćane koji su, prema crkvenom predanju, stradali tokom progona za vrijeme rimskog cara Decija, sredinom 3. vijeka.
Njihovo žitije donosi neobičnu priču o episkopu koji je, uprkos teškim mukama, ostao nepokolebljiv u vjeri, ali i o čudesnim događajima koji su, prema predanju, pratili njihovo stradanje.
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Prema "Ohridskom prologu" Svetog Nikolaja Velimirovića, Karp je bio episkop Tijatrirski, dok je Papilo služio kao đakon. Obojica su, prema predanju, porijeklom bili iz Pergama, grada u Maloj Aziji.
U vrijeme progona hrišćana izvedeni su pred rimskog namjesnika Valerija. Pošto nisu željeli da se odreknu vjere, bili su izloženi mučenju i odvedeni iz jednog grada u drugi.
Žitije navodi da je sa njima stradao i Karpov sluga Agatodor, koji nije želio da napusti svog gospodara. U predanju se pominje i Agatonika, Papilova sestra, koja je kasnije podijelila njihovu sudbinu.
Jedan od najneobičnijih detalja iz žitija odnosi se na trenutak kada su Karpa vezali za drvo i snažno tukli. Prema predanju, dok je trpio bolove, Karp se nasmijao.
Kada su ga upitali zbog čega se smije u takvim okolnostima, odgovorio je da vidi otvorena nebesa i Gospoda na prestolu, okruženog heruvimima i serafimima.
Ovaj prizor u crkvenoj tradiciji tumači se kao izraz njegove vjere i nade u vječni život, čak i dok je trpio fizičke muke.
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Prema istom žitiju, Karp i Papilo bili su izloženi divljim zvjerima, ali su ostali nepovrijeđeni. Nakon toga su, kako se pripovjeda, bačeni u užarenu peć. Agatonika je, vidjevši šta se događa, sama ušla u oganj.
Predanje navodi da ni tada nisu bili povrijeđeni, ali da su na kraju svi pogubljeni mačem, oko 251. godine.
Prema kalendaru za 2026. godinu, 26. oktobar pada u ponedjeljak i nije označen kao posni dan.
Za vjernike, spomen ovih svetitelja predstavlja priliku da se sjete ljudi koji su, prema crkvenoj tradiciji, ostali vjerni svojim uvjerenjima i pred prijetnjom smrti.
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