Bugarsku čeka drugi krug izbora: Tijesno između ova dva kandidata

Nakon održanog prvog kruga predsjedničkih izbora u Bugarskoj očekuje se drugi krug, u kojem će 1. novembra učestvovati dvoje glavnih kandidata, Ilijana Jotova i Andrej Đurov, pokazuju podaci agencija za istraživanje javnog mnjenja.

Prebrojavanje glasova ukazuje na tijesnu trku, uz izlaznost od oko 22 odsto, prenijele su Novinite.

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Prema konačnim rezultatima paralelnog prebrojavanja agencije "Market links", Đurov i njegov kandidat za potpredsjednika Georgi Kandev zauzeli su prvo mjesto sa 33,5 odsto glasova, ispred Jotove i Kirila Valčeva, koji su osvojili 32,7 odsto.

Jotova je u kampanju ušla sa mjesta predsjednika, budući da je do januara ove godine bila potpredsjednica iza Rumena Radeva, koji je postao premijer. Na ovim izborima imala je i njegovu snažnu podršku. Ona slovi kao kandidat koji je usmjeren prema Rusiji, jer je na stanovištu da Bugarska treba prestati izdvajati pomoć za vojsku Ukrajine, protivila se antiruskim deklaracijama, te pozivala na direktne pregovore sa Rusijom. Sa druge strane ona je sukob u Ukrajini nazvala agresijom, a pridružila se optužbama EU za napade dronovima u zoni Crnog mora.

Đurov je bivši guverner Centralne banke Bugarske i nekadašnji vršilac dužnosti premijera u prelaznoj vladi početkom 2026. godine. Iza njega stoji prozapadna, reformistička opozicija. Za razliku od Ilijane Jotove, Đurov zauzima potpuno suprotnu, oštro proevropsku i pro-NATO poziciju.

Sve procjene govore o tijesnom rezultatu

Na trećem mjestu su Kostadin Kostadinov i Petar Volgin sa 12,4 odsto.

Prema podacima agencije "Mjara", Jotova i Valčev su u vođstvu sa 35 odsto, dok Đurov i Kandev imaju 31,9 odsto glasova.

Agencija "Alfa riserč" takođe stavlja Jotovu i Valčeva na prvo mjesto.

Ranije procjene takođe su ukazivale na tijesnu trku, iako su se podaci agencija razlikovali u pogledu razlike među kandidatima.

Ministar unutrašnjih poslova Ivan Demerdžijev ocijenio je izborni dan kao miran, navodeći da nadležni organi nisu zabilježili ozbiljnije pokušaje manipulacije glasovima ili njihove kupovine.

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On je izjavio da je više od 17.000 policajaca bilo angažovano na obezbjeđivanju više od 12.000 biračkih mjesta, obećavši da će policija ostati u stanju pojačane pripravnosti tokom cijele sedmice uoči drugog kruga izbora.

Pozvali na duel

Đurov je, govoreći u sjedištu inicijativnog odbora koji podržava njegovu kandidaturu, izjavio da mu nivo podrške koju je dobio nameće odgovornost da nastavi kampanju.

On je zahvalio onima koji su glasali za njega, kao i onima koji su izabrali druge kandidate, ističući da Bugari ne bi trebalo da se dijele na suprotstavljene tabore. Naveo je da se zemlja suočava sa izborom između dvije ličnosti i dva različita puta, i dodao da bi budući predsjednik trebalo da ujedinjuje građane, a ne da ih dijeli.

Đurov je takođe pozvao Jotovu na debatu uoči drugog kruga izbora, zalažući se za otvorenu diskusiju o njihovim vizijama i načinu na koji bi koristili predsjednička ovlašćenja u trenucima kada se Bugarska suočava sa teškim odlukama.