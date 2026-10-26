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Dječaka (15) drug slučajno upucao pištoljem u stomak: Otac i sin se javili policiji

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26.10.2026 07:50

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Дјечака (15) друг случајно упуцао пиштољем у стомак: Отац и син се јавили полицији
Foto: Envato/travelarium

Petnaestogodišnji dječak ranjen je u stomak nakon što je, kako se sumnja, njegov vršnjak slučajno ispalio hitac iz pištolja u selu Bogovinje u Sjevernoj Makedoniji, piše Sloboden pečat.

Iz tetovske bolnice u subotu popodne obavijestili su policiju da je kod njih primljen dječak sa prostrijelnom ranom u stomaku.

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Nakon incidenta, u policijsku stanicu u Tetovu sami su se javili 42-godišnji S. M. i njegov 16-godišnji sin, obojica iz sela Bogovinje. Tom prilikom predali su pištolj sa jednim praznim okvirom.

Prema izjavi oca, incident se dogodio oko 13.45 časova, kada je iz pištolja koji je nosio njegov maloljetni sin, usljed nepažnje, ispaljen jedan metak.

Na mjestu događaja obavljen je uviđaj u prisustvu javnog tužioca iz Osnovnog javnog tužilaštva u Tetovu i predstavnika Centra za socijalni rad.

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Maloljetnik je zadržan radi daljeg postupka, a policija preduzima mjere kako bi se slučaj u potpunosti rasvijetlio. Nakon toga biće podnijeta odgovarajuća prijava.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Sjeverna Makedonija

Pucnjava

povrijeđen dječak

pištolj

Policija

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