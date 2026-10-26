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Kako se pravi slavsko žito za Svetu Petku?

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26.10.2026 08:39

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Славско жито у Храму Преображења Господњег у Пофалићима.
Foto: ATV

Žito za Svetu Petku ima posebno mjesto na slavskom stolu. Domaćice ga pripremaju na različite načine, ali cilj je isti: cijela zrna i smjesa koja nije ni suva ni gnjecava.

Za slavsko koljivo kuvanu pšenicu treba pomiješati sa šećerom i orasima, pa dodati arome. Žita na prvi pogled mogu djelovati isto, ali jedan dodatak daje puniji ukus i može obradovati goste.

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Sastojci za žito za Svetu Petku

Za pripremu odmjerite:

  • 500 grama pšenice,
  • 400 grama kristalnog šećera i
  • 400 grama mljevenih oraha.
  • 2 kesice vanilin šećera
  • pola ploda muskatnog oraščića.

Pšenicu potopite veče prije pripreme žita

Najbolje je da pšenicu veče prije pripreme potopite u vodu. Zatim je kuvajte duže, a poslije kuvanja je dobro procijedite. Tako ćete lakše dobiti smjesu koja nije gnjecava.

Cijela zrna ostaju u žitu, kao kod naših baka

Kuvanoj i ocijeđenoj pšenici dodajte šećer i ostale navedene sastojke. Naše bake pšenicu za slavsko žito nisu mljele: ostavljale su je u cijelom zrnu. Zato ni za ovu pripremu nije potrebno da je sameljete.

Za stolom se primjeti kad je pšenica lijepo ocijeđena, a zrno ostane cijelo.

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Kako se žito za Svetu Petku nekada pripremalo

Običaji u vezi sa slavskim žitom razlikuju se od porodice do porodice. Negdje se pšenica ostavlja u cijelom zrnu, dok se u drugim domaćinstvima melje ili gnječi kako bi se dobila ujednačena smjesa.

Oba načina imaju svoje mjesto u porodičnoj tradiciji, a recept se često prenosi sa starijih na mlađe generacije.

Za dobru teksturu najvažnije je da se pšenica skuva dovoljno da omekša, ali da se ne raskuva toliko da se zrna raspadnu.

Poslije kuvanja treba je dobro ocijediti, jer višak vode može da učini žito previše vlažnim. Tek kada se ukloni suvišna tečnost, dodaju se ostali sastojci.

Orah daje punoću, šećer slatkoću, a vanilin i muskatni oraščić doprinose aromi. Količinu začina najbolje je prilagoditi ukusu ukućana, jer žito ne treba da izgubi prirodan ukus pšenice i oraha.

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Bez obzira na to da li ga pripremate sa cijelim zrnom ili mljeveno, slavsko žito zauzima posebno mjesto u pravoslavnom običaju. Na slavskom stolu ono nije samo posluženje već i dio tradicije koja se čuva iz godine u godinu.

(Krstarica)

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Tagovi :

slavsko žito

Krsna slava

Sveta Petka

pravoslavlje

običaji

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