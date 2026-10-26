Ove banjalučke ulice danas bez struje

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: ATV

Zbog planiranih radova na održavanju i modernizaciji električne mreže, u ponedjeljak, 26. oktobra 2026. godine, doći će do privremenih isključenja električne energije na području Banjaluke, saopšteno je iz nadležnog preduzeća.

Od 9.00 do 10.00 časova dijelovi ulica Ivana Franje Jukića, Jevrejska br. 1, Kralja Alfonsa XIII i Veselina Masleše ostaju bez struje. Dijelovi ulica Put srpskih branilaca, Vrbaska, 16. krajiške NOU brigade i Nenada Kostića ostaju bez struje od 10.00 do 13.00 časova. Svijet Bugarsku čeka drugi krug izbora: Tijesno između ova dva kandidata Od 11.00 do 13.00 časova bez struje su dijelovi ulica Gajeva, Jevrejska i Veselina Masleše. Iz nadležnog preduzeća apeluju na potrošače za razumijevanje i strpljenje tokom trajanja planiranih radova, a u slučaju loših vremenskih uslova radovi mogu biti odloženi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.