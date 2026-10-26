Poginula tročlana porodica kada je automobil sletio u more

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Foto: Matti Karstedt/Pexels

U grčkoj luci Pirej sinoć je poginula tročlana porodica kada je njihov automobil, iz za sada neutvrđenih razloga, sletio u more.

Poginuli su 82-godišnji otac, koji je upravljao vozilom, 72-godišnja majka i 45-godišnji sin, prenijela je grčka državna televizija ERT. Svijet Autobus sletio sa puta: Povrijeđeno više od 80 ljudi Prema prvim informacijama, automobilom je upravljao 82-godišnji otac, koji je najvjerovatnije izgubio kontrolu nad vozilom zbog nepovoljnih uslova koji su vladali usljed jake kiše. (Kurir)

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