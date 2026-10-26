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Poginula tročlana porodica kada je automobil sletio u more

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26.10.2026 08:21

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Грчки полицијски аутомобил паркиран на улици у Родосу, у Грчкој, приказује локалну архитектуру.
Foto: Matti Karstedt/Pexels

U grčkoj luci Pirej sinoć je poginula tročlana porodica kada je njihov automobil, iz za sada neutvrđenih razloga, sletio u more.

Poginuli su 82-godišnji otac, koji je upravljao vozilom, 72-godišnja majka i 45-godišnji sin, prenijela je grčka državna televizija ERT.

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Prema prvim informacijama, automobilom je upravljao 82-godišnji otac, koji je najvjerovatnije izgubio kontrolu nad vozilom zbog nepovoljnih uslova koji su vladali usljed jake kiše.

(Kurir)

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Grčka

Saobraćajna nesreća

sletio automobil

poginula porodica

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