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Dončić izazvao Jokića: Imao nestvarnu partiju pa napravio potez za pamćenje

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26.10.2026 09:18

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Кошаркаш Лос Анђелес лејкерса Лука Дончић, лијево, окреће се према навијачима након што је постигао кош, док кошаркаш Голден Стејт вориорса Дрејмонд Грин држи лопту током првог полувремена НБА утакмице одигране у сриједу, 21. октобра 2026. године, у Лос Анђелесу.
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark J. Terrill

Luka Dončić je imao nevjerovatno veče u NBA ligi, pošto je u pobjedi Los Anđeles Lejkersa nad Jutom Džez (132:123) zabilježio 52 poena, a na svoj učinak je dodao i osam skokova, odnosno deset asistencija.

Nestvaran je bio Dončić, koji je do 52 poena došao uz deset slobodnih bacanja, sjajnim šutem za dva poena (9/12) i za tri solidnim (8/18).

Na ovaj način, Luka Dončić je prvi probio granicu od 100 poena ove sezone, a za to mu je bilo potrebno tri utakmice. Na prvoj je postigao 28, drugoj 23, a na posljednjoj je imao zaista nestvaran učinak.

Poslije pobjede protiv Jute Džez nije mnogo dizao sebe u nebesa, već je odlučio da pohvali jednog svog saigrača, u pitanju je Ostin Rivs.

"Njegova efikasnost je probila plafon. Sjajno je imati ga pored sebe, ako nastavi ovako, biće zaista odličan za nas", rekao je Dončić nakon pobjede za Ostina Rivsa, koji je postigao 29 poena.

(Telegraf)

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Tagovi :

Luka Dončić

košarka

Nikola Jokić

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