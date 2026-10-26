Profesor emeritus Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Vaso Dragović preminuo je u 81. godini, saopšteno je iz ovog Univerziteta.

Tokom karijere ostavio je neizbrisiv trag u akademskoj zajednici.

Profesor Dragović rođen je u Nevesinju i izgradio je bogatu univerzitetsku karijeru, posvetivši više od tri decenije naučnom, nastavnom i stručnom radu.

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Diplomirao je 1969. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, magistrirao 1976. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a doktorsku disertaciju odbranio je 1982. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Akademski put nastavio je izborom u zvanje docenta 1983. godine, a potom i vanrednog profesora 1988. godine. Za redovnog profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu izabran je 1996. godine.

Zbog izuzetnih zasluga i doprinosa akademskoj zajednici, odlukom Senata Univerziteta izabran je u počasno zvanje profesora emeritusa.

Tokom bogate karijere predavao je na ekonomskim fakultetima u Sarajevu, Istočnom Sarajevu, Banjaluci i Mostaru, kao i na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

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Generacijama studenata prenosio je znanje iz oblasti statistike i kvantitativne analize, ostavljajući neizbrisiv trag u njihovom obrazovanju i profesionalnom razvoju.

Obavljao je brojne odgovorne funkcije, među kojima su dužnosti prorektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu, dekana i predsjednika Savjeta Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, kao i prodekana Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Svojim angažmanom dao je značajan doprinos razvoju visokoškolskog obrazovanja i unapređenju naučnoistraživačkog rada.

Za profesionalni rad i ostvarene rezultate dobio je brojna priznanja, među kojima su Zlatna plaketa Ekonomskog fakulteta, Zlatna plaketa Skupštine grada Istočnog Sarajeva i Plaketa Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Mjesto i vrijeme sahrane profesora Dragovića biće objavljeni naknadno.