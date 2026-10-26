Ove destinacije u Srpskoj sve više privlače turiste

Jesen donosi nove prilike za putovanja i otkrivanje turističkih potencijala Republike Srpske, a u susret zimskoj sezoni pripremaju se i brojne nove ponude.

Republika Srpska ima raznovrsnu turističku ponudu, od banjskih i planinskih do seoskih destinacija. Bogato kulturno nasljeđe i kvalitetna gastronomska ponuda takođe privlače turiste.

Tokom jeseni, kako domaći tako i strani turisti posjećuju nacionalne parkove, Hercegovinu i Semberiju, gdje uživaju u prirodnim ljepotama i lokalnim sadržajima.

"U ovom periodu turisti najviše istražuju Hercegovinu, vinske destilerije, kulturno nasljeđe i vjerski turizam. Tu su i manifestacije na kojima imaju priliku da isprobaju veliki broj naših vina", rekla je Sanela Šimun, saradnica za odnose s javnošću u Turističkoj organizaciji Republike Srpske, za ATV.

U susret zimskoj sezoni očekuju se i nove turističke ponude, dok domaći turizam nastavlja da se oslanja na raznovrsnost destinacija, kulturno nasljeđe i gastronomiju.