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Ove destinacije u Srpskoj sve više privlače turiste

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26.10.2026 10:15

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Жена са руксаком гледа према планинском врху.
Foto: Pexels/Chris G

Jesen u Republici Srpskoj donosi nove turističke prilike. Hercegovina, nacionalni parkovi, vinske destinacije i domaća gastronomija privlače posjetioce.

Jesen donosi nove prilike za putovanja i otkrivanje turističkih potencijala Republike Srpske, a u susret zimskoj sezoni pripremaju se i brojne nove ponude.

Republika Srpska ima raznovrsnu turističku ponudu, od banjskih i planinskih do seoskih destinacija. Bogato kulturno nasljeđe i kvalitetna gastronomska ponuda takođe privlače turiste.

Tokom jeseni, kako domaći tako i strani turisti posjećuju nacionalne parkove, Hercegovinu i Semberiju, gdje uživaju u prirodnim ljepotama i lokalnim sadržajima.

"U ovom periodu turisti najviše istražuju Hercegovinu, vinske destilerije, kulturno nasljeđe i vjerski turizam. Tu su i manifestacije na kojima imaju priliku da isprobaju veliki broj naših vina", rekla je Sanela Šimun, saradnica za odnose s javnošću u Turističkoj organizaciji Republike Srpske, za ATV.

U susret zimskoj sezoni očekuju se i nove turističke ponude, dok domaći turizam nastavlja da se oslanja na raznovrsnost destinacija, kulturno nasljeđe i gastronomiju.

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Turizam

Sanela Šimun

Republika Srpska

Turistička organizacija Republike Srpske

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