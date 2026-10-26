Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano vrijeme uz malu oblačnost.

Dnevna temperatura vazduha biće od 10 do 17, na jugu do 20, a u višim predjelima od sedam stepeni Celzijusovih.

Duvaće umjeren i pojačan vjetar, u višim predjelima i jak sjeverni i sjeveroistočni, dok se u Hercegovini veći dio dana očekuje umjerena i jaka bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a ponegdje je zabilježena kiša.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Han Pijesak tri, Čemerno pet, Banjaluka, Ribnik, Srebrenica i Travnik osam, Bijeljina, Doboj, Višegrad i Brčko devet, Tuzla 10, Zenica 11, Bileća 12, Neum 14, Trebinje 15 stepeni Celzijusovih.