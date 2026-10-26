Mogući prekidi u vodosnabdijevanju u više banjalučkih ulica

Autor:ATV redakcija
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Ekipe “Vodovoda” zadužene za lokalne vodovode danas će otklanjati kvar u Kolima te raditi na stabilizaciji vodosnabdijevanja na sistemu Banjica.
U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja.
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Banja Luka
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