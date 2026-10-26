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Mogući prekidi u vodosnabdijevanju u više banjalučkih ulica

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26.10.2026 08:37

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Славина-чесма-вода
Foto: ATV

Ekipe “Vodovoda” zadužene za lokalne vodovode danas će otklanjati kvar u Kolima te raditi na stabilizaciji vodosnabdijevanja na sistemu Banjica.

U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja.

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Voda

Vodovod Banjaluka

vodovod

Banjaluka

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