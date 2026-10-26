Može li se preko granice sa probnim tablicama

Mnogi ljudi pri uvozu imaju nedoumicu da li na probnim registarskim tablicama mogu preći granicu, a odgovor nije jednostavan i zavisi od zemlje do zemlje.

Kupovina polovnog automobila u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji ili Hrvatskoj često završava pitanjem kako vozilo legalno prevesti do Bosne i Hercegovine.

Mnogi kupci smatraju da je dovoljno postaviti probne registarske tablice i krenuti prema granici.

Međutim, propisi su znatno složeniji, a pogrešan izbor tablica može izazvati ozbiljne probleme prilikom prelaska granice i nastavka putovanja.

Prije svega, potrebno je razlikovati probne, privremene i izvozne registarske tablice.

Iako se u svakodnevnom govoru sve ove oznake često nazivaju probnim tablicama, one nemaju nužno istu namjenu, rok važenja niti jednaka prava korištenja u međunarodnom saobraćaju.

Prema pravilima Evropske unije, privremene registarske tablice nisu u potpunosti usklađene između svih država članica.

To znači da činjenica da su tablice legalno izdate u jednoj državi ne garantuje automatski da će biti prihvaćene u svakoj drugoj državi kroz koju automobil prolazi.

Evropski portal Your Europe izričito upozorava kupce vozila da prije putovanja provjere priznaju li sve tranzitne države konkretne privremene tablice te vrijedi li osiguranje na njihovoj teritoriji.

Primjer Njemačke

Na primjer, osoba koja kupi automobil u Njemačkoj i planira ga odvesti u Bosnu i Hercegovinu mora voditi računa o pravilima Njemačke, Austrije, Slovenije, Hrvatske i BiH, zavisno od odabrane rute.

Njemačka koristi različite vrste privremenih registarskih oznaka, uključujući kratkotrajne i izvozne tablice.

Kratkotrajne tablice namijenjene su određenim vrstama privremenog korištenja vozila, dok su izvozne tablice posebno predviđene za vozila koja se odvoze u inostranstvo.

Njihova pravila nisu ista, pa kupac prije polaska mora provjeriti odgovaraju li izdate oznake međunarodnom prevozu vozila.

Kratkotrajne tablice namijenjene su određenim vrstama privremenog korištenja vozila, dok su izvozne tablice posebno predviđene za vozila koja se odvoze u inostranstvo.

Posebno je važno da automobil ima odgovarajuće osiguranje i dokumentaciju kojom se dokazuje njegovo pravo učestvovanja u saobraćaju.

Problemi mogu nastati kada kupac ima ugovor o kupoprodaji, ali ne posjeduje odgovarajuću potvrdu o registraciji ili dokaz da privremene tablice vrijede na teritoriji države kroz koju putuje.

Šta je sa Hrvatskom?

Hrvatska takođe ima jasno uređena pravila o privremenom označavanju vozila.

Prema članu 239. Zakona o bezbjednosti saobraćaja, probne tablice izdaju se za vozila koja se kreću do mjesta registracije i za obavljanje tehničkog pregleda.

Takve tablice izdaju se najduže na 15 dana, dok se one namijenjene obavljanju tehničkog pregleda izdaju najduže na tri dana.

Vozač automobila s probnim tablicama mora kod sebe imati važeću potvrdu o njihovoj upotrebi.

Međutim, posebno su uređene izvozne tablice.

Prema članu 241. istog zakona, za motorna i priključna vozila koja se izvoze u inostranstvo ili iznose u države Evropskog ekonomskog prostora izdaju se izvozne registarske tablice i odgovarajuća saobraćajna dozvola.

Hrvatske izvozne tablice izdaju se na period do 30 dana, a postupak obavljaju ovlaštene stanice za tehnički pregled vozila.

To je posebno važno za građane Bosne i Hercegovine koji kupuju automobil u Hrvatskoj i žele ga vlastitom vožnjom dovesti u BiH.

Međutim, izdavanje izvoznih tablica ne znači da su automatski završene carinske obaveze niti da vozilo može biti uvezeno bez odgovarajuće procedure.

Prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu mogu se primjenjivati carinska pravila koja uređuju uvoz vozila, uključujući prijavu robe i potrebnu dokumentaciju.

Granična policija Bosne i Hercegovine navodi da vozila registrovana u inostranstvu mogu učestvovati u saobraćaju na teritoriji BiH ako imaju važeću potvrdu o registraciji, propisane registarske tablice i odgovarajuće osiguranje.

Za određene države priznaje se osiguravajuće pokriće na osnovu registarske oznake u okviru međunarodnog sistema, dok je za druge potrebno imati međunarodnu kartu osiguranja ili ugovoriti granično osiguranje.

Upravo zbog toga vozač ne može pretpostaviti da su sve vrste probnih tablica automatski prihvaćene za ulazak u Bosnu i Hercegovinu.

Ako se utvrdi da vozilo nema priznatu registraciju ili odgovarajuće osiguranje, može mu biti onemogućen nastavak vožnje, a prema okolnostima mogu se primijeniti i prekršajne sankcije.

Hrvatski Zakon o bezbjednosti saobraćaja, na primjer, predviđa kaznu od 30 evra za vozača koji upravlja vozilom nakon isteka važenja hrvatskih probnih tablica ili kod sebe nema propisanu važeću potvrdu o njihovoj upotrebi.

Za druge prekršaje povezane s registracijom, osiguranjem i upotrebom vozila mogu biti propisane drugačije, odnosno znatno više kazne.

Važno je i pitanje kupoprodajnog ugovora. Taj dokument dokazuje pravni osnov kupovine, ali sam po sebi ne zamjenjuje saobraćajnu dozvolu, tablice, osiguranje ili dokumentaciju potrebnu za carinjenje.

Kupci polovnih automobila trebaju posebno paziti na slučajeve kada prodavač nudi jeftinije privremene tablice bez potvrde da ih priznaju sve države na planiranoj ruti.

Ako automobil putuje iz Njemačke preko Austrije, Slovenije i Hrvatske do Bosne i Hercegovine, potrebno je prije polaska provjeriti važenje registarskih oznaka i osiguranja u svakoj od navedenih država.

U slučaju da automobil nema odgovarajuću dokumentaciju za međunarodni saobraćaj, moguće rješenje je organizovani prevoz vozila na prikolici ili kamionu, uz poštovanje carinskih i transportnih propisa.

Posebnu pažnju treba obratiti na datum isteka tablica. Čak i kada su oznake bile važeće prilikom kupovine, one mogu isteći tokom višednevnog putovanja ili čekanja na obavljanje potrebnih postupaka.

Za građane koji automobile kupuju u Evropskoj uniji najvažnija razlika ostaje ona između tablica koje omogućavaju ograničeno privremeno korištenje vozila i odgovarajućih izvoznih ili tranzitnih tablica koje su priznate na cijeloj planiranoj ruti.