Najjednostavije čizme ponovo su najpoželjnije u svijetu mode

Autor:ATV redakcija
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Ako ove sezone planirate da kupite samo jedan par čizama, visoki modeli jednostavnih linija, bez potpetice ili sa sasvim niskom petom, mogli bi da budu pravi izbor. Ponovo su u centru pažnje jer spajaju ono što tražimo od svakodnevne obuće – elegantan izgled i praktičnost.
Ovaj model osvaja svedenom siluetom i jednostavnim linijama. Među najpopularnijima su klasične crne čizme i modeli u braon nijansama, bez suvišnih detalja. Diskretna kopča ili kaiš daju im dodatni šarm, uz očuvanje elegantnog izgleda.
Hronika
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Visoke ravne čizme lako se uklapaju uz farmerke i džemper ili blejzer, a dugačak kaput zaokružiće kombinaciju u kojoj ćete bez mnogo truda izgledati sređeno.
Ako želite da čizme dođu do izražaja, birajte uže farmerke koje možete da uvučete u njih.
Visoke ravne čizme lako se uklapaju i u elegantnije kombinacije. Odlično pristaju uz pletene midi haljine i suknje od mekanih, lepršavih materijala.
Uparene sa jednostavnom crnom haljinom, stvaraju sveden i elegantan izgled, bez potrebe za visokim potpeticama.
Zdravlje
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Ako tražite par koji ćete lako uklopiti uz većinu garderobe, crne čizme su najsigurniji izbor. Braon modeli, naročito u nijansama čokolade, kestena i konjaka, unose toplinu u kombinaciju i lijepo se slažu sa bež, krem, bordo i maslinastim tonovima.
Prednost visokih ravnih čizama je i njihova dugovječnost u modnom smislu. Zahvaljujući jednostavnom kroju i lakoći kombinovanja, kvalitetan par može da ostane dio vaše garderobe godinama, pa se u njega isplati uložiti.
(ŽenaBlic)
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