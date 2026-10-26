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Najjednostavije čizme ponovo su najpoželjnije u svijetu mode

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26.10.2026 10:21

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Група људи сједи на столицама, обучених у црне кожне чизме на паркетном дрвеном поду.
Foto: Thirdman/Pexels

Ako ove sezone planirate da kupite samo jedan par čizama, visoki modeli jednostavnih linija, bez potpetice ili sa sasvim niskom petom, mogli bi da budu pravi izbor. Ponovo su u centru pažnje jer spajaju ono što tražimo od svakodnevne obuće – elegantan izgled i praktičnost.

Ovaj model osvaja svedenom siluetom i jednostavnim linijama. Među najpopularnijima su klasične crne čizme i modeli u braon nijansama, bez suvišnih detalja. Diskretna kopča ili kaiš daju im dodatni šarm, uz očuvanje elegantnog izgleda.

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Najlakše se nose uz farmerke

Visoke ravne čizme lako se uklapaju uz farmerke i džemper ili blejzer, a dugačak kaput zaokružiće kombinaciju u kojoj ćete bez mnogo truda izgledati sređeno.

Ako želite da čizme dođu do izražaja, birajte uže farmerke koje možete da uvučete u njih.

Uz haljinu izgledaju još bolje

Visoke ravne čizme lako se uklapaju i u elegantnije kombinacije. Odlično pristaju uz pletene midi haljine i suknje od mekanih, lepršavih materijala.

Uparene sa jednostavnom crnom haljinom, stvaraju sveden i elegantan izgled, bez potrebe za visokim potpeticama.

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Crne ili braon?

Ako tražite par koji ćete lako uklopiti uz većinu garderobe, crne čizme su najsigurniji izbor. Braon modeli, naročito u nijansama čokolade, kestena i konjaka, unose toplinu u kombinaciju i lijepo se slažu sa bež, krem, bordo i maslinastim tonovima.

Prednost visokih ravnih čizama je i njihova dugovječnost u modnom smislu. Zahvaljujući jednostavnom kroju i lakoći kombinovanja, kvalitetan par može da ostane dio vaše garderobe godinama, pa se u njega isplati uložiti.

(ŽenaBlic)

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