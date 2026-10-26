Najjednostavije čizme ponovo su najpoželjnije u svijetu mode

Ako ove sezone planirate da kupite samo jedan par čizama, visoki modeli jednostavnih linija, bez potpetice ili sa sasvim niskom petom, mogli bi da budu pravi izbor. Ponovo su u centru pažnje jer spajaju ono što tražimo od svakodnevne obuće – elegantan izgled i praktičnost.

Ovaj model osvaja svedenom siluetom i jednostavnim linijama. Među najpopularnijima su klasične crne čizme i modeli u braon nijansama, bez suvišnih detalja. Diskretna kopča ili kaiš daju im dodatni šarm, uz očuvanje elegantnog izgleda.

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Najlakše se nose uz farmerke

Visoke ravne čizme lako se uklapaju uz farmerke i džemper ili blejzer, a dugačak kaput zaokružiće kombinaciju u kojoj ćete bez mnogo truda izgledati sređeno.

Ako želite da čizme dođu do izražaja, birajte uže farmerke koje možete da uvučete u njih.

Uz haljinu izgledaju još bolje

Visoke ravne čizme lako se uklapaju i u elegantnije kombinacije. Odlično pristaju uz pletene midi haljine i suknje od mekanih, lepršavih materijala.

Uparene sa jednostavnom crnom haljinom, stvaraju sveden i elegantan izgled, bez potrebe za visokim potpeticama.

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Crne ili braon?

Ako tražite par koji ćete lako uklopiti uz većinu garderobe, crne čizme su najsigurniji izbor. Braon modeli, naročito u nijansama čokolade, kestena i konjaka, unose toplinu u kombinaciju i lijepo se slažu sa bež, krem, bordo i maslinastim tonovima.

Prednost visokih ravnih čizama je i njihova dugovječnost u modnom smislu. Zahvaljujući jednostavnom kroju i lakoći kombinovanja, kvalitetan par može da ostane dio vaše garderobe godinama, pa se u njega isplati uložiti.

(ŽenaBlic)