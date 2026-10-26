Punjač ne treba ostavljati uključen u utičnici: Postoji rizik

Autor:ATV redakcija
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Kad je punjač u utičnici danima, čak i kada telefon odavno nije priključen, sve djeluje bezopasno. Ako je i vaš stalno uključen, ovo je ono što bi trebalo da znate, jer se iza navike koju skoro svi imamo kriju dva sasvim konkretna rizika.
Kada punjač ostavite uključen u utičnicu, a telefon nije na njemu, on i dalje troši malu količinu struje. Na računu to nije velika stavka, ali nije ni nula, a ta potrošnja ide iz dana u dan, bez ikakve koristi za vas.
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Drugi problem je veći. Punjač je stalno pod naponom i s vremenom može da se zagrijava, naročito ako je star, oštećen ili lošijeg kvaliteta. Baš takav punjač, onaj koji godinama visi iz zida iza ormarića, najlakše se zagrije a da to niko ne primijeti.
Većina vas radi još jednu stvar: puni telefon pored kreveta, i to često tik uz glavu. Telefon se uveče stavi na punjenje, kabl se provuče preko dušeka i uređaj tu ostaje do jutra.
Sam telefon nije problem zbog nekakvog zračenja. Ta priča se prepričava godinama, ali prava opasnost krije se na sasvim drugom mjestu.
Nije dobra ideja da telefon ili punjač stoje ispod jastuka ili pod posteljinom. Toplota se tada zadržava, a punjač u takvim uslovima može dodatno da doprinese pregrijavanju i poveća rizik od požara.
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Uređaj na punjenju se prirodno grije, a ta toplota mora negdje da ode. Na otvorenom noćnom stočiću razlazi se u vazduhu. Ispod jastuka ili ćebeta nema kuda, pa ostaje oko telefona i punjača dok ste vi u dubokom snu. Zato neka telefon tokom noći leži na tvrdoj, otkrivenoj površini, a punjač izvucite iz utičnice čim završi posao.
Ako punjač u utičnici ostaje satima bez potrebe, promena ove navike jednostavan je način da smanjite rizik i nepotrebnu potrošnju struje.
(Krstarica)
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