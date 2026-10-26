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Punjač ne treba ostavljati uključen u utičnici: Postoji rizik

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26.10.2026 11:25

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Пуњач не треба остављати укључен у утичници: Постоји ризик
Foto: Pixabay

Kad je punjač u utičnici danima, čak i kada telefon odavno nije priključen, sve djeluje bezopasno. Ako je i vaš stalno uključen, ovo je ono što bi trebalo da znate, jer se iza navike koju skoro svi imamo kriju dva sasvim konkretna rizika.

Kada punjač ostavite uključen u utičnicu, a telefon nije na njemu, on i dalje troši malu količinu struje. Na računu to nije velika stavka, ali nije ni nula, a ta potrošnja ide iz dana u dan, bez ikakve koristi za vas.

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Drugi problem je veći. Punjač je stalno pod naponom i s vremenom može da se zagrijava, naročito ako je star, oštećen ili lošijeg kvaliteta. Baš takav punjač, onaj koji godinama visi iz zida iza ormarića, najlakše se zagrije a da to niko ne primijeti.

Navika pored kreveta opasnija nego što mislite

Većina vas radi još jednu stvar: puni telefon pored kreveta, i to često tik uz glavu. Telefon se uveče stavi na punjenje, kabl se provuče preko dušeka i uređaj tu ostaje do jutra.

Sam telefon nije problem zbog nekakvog zračenja. Ta priča se prepričava godinama, ali prava opasnost krije se na sasvim drugom mjestu.

Jastuk i posteljina zadržavaju toplotu

Nije dobra ideja da telefon ili punjač stoje ispod jastuka ili pod posteljinom. Toplota se tada zadržava, a punjač u takvim uslovima može dodatno da doprinese pregrijavanju i poveća rizik od požara.

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Uređaj na punjenju se prirodno grije, a ta toplota mora negdje da ode. Na otvorenom noćnom stočiću razlazi se u vazduhu. Ispod jastuka ili ćebeta nema kuda, pa ostaje oko telefona i punjača dok ste vi u dubokom snu. Zato neka telefon tokom noći leži na tvrdoj, otkrivenoj površini, a punjač izvucite iz utičnice čim završi posao.

Ako punjač u utičnici ostaje satima bez potrebe, promena ove navike jednostavan je način da smanjite rizik i nepotrebnu potrošnju struje.

(Krstarica)

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Tagovi :

punjač za telefon

Struja

utičnica

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