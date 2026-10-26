Muž uhapšen zbog nasilja nad ženom, a onda joj presudio djever

Arlinda Zekaj ubijena je sinoć u Vitomirici kod Peći, nakon što je, prema prvim informacijama, pronađena bez znakova života, a sumnja se da ju je ubio djever.

Kako navode mediji, osumnjičeni muškarac, za kog se navodi da je iz opštine Dečani, nalazi se u bjekstvu, dok policija nastavlja istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja.

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Nesrećna žena je imala albansko i američko državljanstvo, a, prema prvim informacijama u njenom domu je već bio prijavljen slučaj nasilja u porodici.

Kako se navodi u izvještajima, suprug ubijene žene prethodno je priveden nakon što je prijavljen slučaj porodičnog nasilja, a njemu je određeno zadržavanje od 48 sati.

Prema informacijama tzv. kosovske policije, Arlinda je nakon razgovora sa nadležnima, na sopstveni zahtjev, odvedena kući. Međutim, kasnije je pronađena bez znakova života. Okolnosti pod kojima je došlo do njene smrti i dalje se utvrđuju, dok se za muškarcem osumnjičenim za ubistvo traga.

Od Arlinde se oprostili i ljudi sa kojima je radila u kompaniji "Zekaj Tours", gdje je, kako je navedeno u oproštajnoj poruci, bila dio radnog kolektiva dvije godine.

U emotivnoj poruci istaknuto je da će ostati upamćena kao dobra, ljubazna i poštovana osoba, koja je iza sebe ostavila lijepe uspomene i poštovanje kolega.

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"Teško je i bolno kada se jedan mladi život prekine na tako tragičan način. Teško je pronaći prave riječi pred takvim gubitkom, kada osoba koju ste poznavali i cijenili više nije među nama", navedeno je u oproštaju.

Kolege su uputile saučešće porodici, rodbini i svima koji su Arlindu poznavali i voljeli, uz poruku da se očekuje da pravda bude zadovoljena i da se utvrde sve okolnosti koje su dovele do tragedije. Istraga je u toku.

(Telegraf.rs)