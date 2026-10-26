Pretukao majku četvoro djece: Ženu spasila kćerka (11)

Pripadnici policije u Obrenovcu uhapsili su N. A. zbog sumnje da je brutalno vrjieđao, tukao i zlostavljao svoju suprugu, majku četvoro djece.

Zahvaljujući prisebnosti žrtve i nevjerovatnoj hrabrosti njene jedanaestogodišnje ćerke, spriječena je potencijalna tragedija.

Porodična drama odigrala se u subotu, kada je osumnjičeni nasrnuo na nesrećnu ženu. Usred fizičkog i psihičkog iživljavanja, pretučena žena uspjela je da se obrati svojoj jedanaestogodišnjoj kćerki, koja je odmah istrčala iz stana i bez oklijevanja otišla pravo u obližnju policijsku stanicu kako bi prijavila nasilje nad majkom.

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Policijska patrola je odmah reagovala i upala u porodični stan, ali je nasilnik do njihovog dolaska već uspio da pobjegne. Međutim, brzim i efikasnim radom na terenu, policajci su mu ubrzo ušli u trag i stavili mu lisice na ruke.

Osumnjičenom N. A. na teret se stavlja krivično djelo nasilje u porodici, a on će danas biti priveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.

(Telegraf.rs)