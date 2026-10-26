Mevlid Jašarević od sutra na slobodi

Sud BiH danas je izrekao je danas prvostepenu presudu kojom je Mevlid Jašarević oslobođen optužbe da je u zatvoru u Vojkovićima prijetio osoblju i pokušao ga spriječiti u vršenju službenih radnji. Presuda nije pravosnažna.

On se teretio da je počinio krivično d‌jelo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje, piše Kliks.

Optužnica je Jašarevića teretila da je u novembru i decembru 2024. godine, u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera (ZIKS), u dva navrata silom, prijetnjom da će upotrijebiti silu i pokušajem fizičkog nasrtaja pokušao spriječiti stručno osoblje Zavoda u vršenju službenih radnji.

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Jašarević bi sutra, 27. oktobra, trebao izaći iz državnog zatvora u Vojkovićima. Tamo je odslužio 15-godišnju kaznu zatvora zbog terorističkog napada na Ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, koji je počinio 28. oktobra 2011. godine.

Sud BiH mu je u ovom postupku ranije odredio mjeru obaveznog javljanja nadležnom državnom organu nakon izlaska iz zatvora. Prema ranijoj odluci, ta mjera može ostati na snazi do okončanja postupka ili do drugačije odluke suda.