Plata 6.200 KM: Raspisan konkurs za radnike

Autor:ATV redakcija
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Komisija za vrijednosne papire Brčko distrikta raspisala je javni konkurs za prijem dva člana Komisije, sa bruto platom od 6.200 KM.
Konkurs je otvoren do 30. oktobra 2026. godine, a prijave se mogu dostaviti poštom ili lično na adresu Komisije – Bosne Srebrene 28, Brčko, najkasnije do 30. oktobra do 14:30 sati.
Član Komisije učestvuje u donošenju zakona, propisa i pojedinačnih akata iz nadležnosti Komisije, predlaže mjere radi kontrole poštovanja pravila trgovine vrijednosnim papirima, učestvuje u donošenju odluka o izdavanju dozvola i odobrenja, te predlaže mjere za zaštitu interesa investitora.
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Takođe, prati stanje na tržištu kapitala, predlaže pokretanje upravnih sporova radi zaštite investitora, učestvuje u pripremi informacija za javnost i predlaže saradnju s domaćim i međunarodnim institucijama.
Kandidati moraju imati:
Pod radnim iskustvom na međunarodnom tržištu kapitala podrazumijeva se dokazivo angažovanje u stranim ili međunarodnim finansijskim institucijama, berzama, regulatornim tijelima, kao i rad na poslovima dualnog listiranja kompanija, upravljanja portfoliom investicija, strukturisanja kompleksnih finansijskih instrumenata ili savjetovanja u prekograničnim transakcijama vrijednosnih papira i digitalne imovine.
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Dokazi o iskustvu Kandidati su dužni dostaviti službene potvrde poslodavaca, međunarodno priznate licence i sertifikate (npr. CFA, FRM), izvode iz registara regulatornih tijela ili ugovore o angažmanu na međunarodnim projektima.
Dokumenti na stranom jeziku moraju biti dostavljeni u ovjerenoj kopiji sa zvaničnim prevodom.
Kandidati ne smiju biti pravosnažno osuđivani za krivična djela (osim protiv bezbjednosti javnog saobraćaja), niti disciplinski kažnjavani u posljednje tri godine za teže povrede službene ili radne dužnosti.
Prijava se podnosi na obrascu Komisije za vrijednosne papire, mora biti čitko popunjena i svojeručno potpisana.
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