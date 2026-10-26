Plata 6.200 KM: Raspisan konkurs za radnike

Komisija za vrijednosne papire Brčko distrikta raspisala je javni konkurs za prijem dva člana Komisije, sa bruto platom od 6.200 KM.

Konkurs je otvoren do 30. oktobra 2026. godine, a prijave se mogu dostaviti poštom ili lično na adresu Komisije – Bosne Srebrene 28, Brčko, najkasnije do 30. oktobra do 14:30 sati.

Opis poslova i odgovornosti

Član Komisije učestvuje u donošenju zakona, propisa i pojedinačnih akata iz nadležnosti Komisije, predlaže mjere radi kontrole poštovanja pravila trgovine vrijednosnim papirima, učestvuje u donošenju odluka o izdavanju dozvola i odobrenja, te predlaže mjere za zaštitu interesa investitora.

Srbija Oglasio se Kremlj nakon izbora u Srbiji

Takođe, prati stanje na tržištu kapitala, predlaže pokretanje upravnih sporova radi zaštite investitora, učestvuje u pripremi informacija za javnost i predlaže saradnju s domaćim i međunarodnim institucijama.

Kandidati moraju imati:

visoko obrazovanje pravne ili ekonomske struke (najmanje 240 ECTS),

najmanje deset godina profesionalnog iskustva u oblasti tržišta vrijednosnih papira, stečenog radom u međunarodnim organizacijama, stranim regulatornim tijelima, finansijskim institucijama ili projektima tehničke pomoći,

poznavanje rada na računaru (Vord, Ekscel, internet, mejl).

Pod radnim iskustvom na međunarodnom tržištu kapitala podrazumijeva se dokazivo angažovanje u stranim ili međunarodnim finansijskim institucijama, berzama, regulatornim tijelima, kao i rad na poslovima dualnog listiranja kompanija, upravljanja portfoliom investicija, strukturisanja kompleksnih finansijskih instrumenata ili savjetovanja u prekograničnim transakcijama vrijednosnih papira i digitalne imovine.

Banja Luka Najviša 400 KM: Raspisan konkurs za stipendije Grada Banjaluka

Dokazi o iskustvu Kandidati su dužni dostaviti službene potvrde poslodavaca, međunarodno priznate licence i sertifikate (npr. CFA, FRM), izvode iz registara regulatornih tijela ili ugovore o angažmanu na međunarodnim projektima.

Dokumenti na stranom jeziku moraju biti dostavljeni u ovjerenoj kopiji sa zvaničnim prevodom.

Opšti uslovi

Kandidati ne smiju biti pravosnažno osuđivani za krivična djela (osim protiv bezbjednosti javnog saobraćaja), niti disciplinski kažnjavani u posljednje tri godine za teže povrede službene ili radne dužnosti.

Prijava se podnosi na obrascu Komisije za vrijednosne papire, mora biti čitko popunjena i svojeručno potpisana.

(Argument.ba)