Evropa se suočava sa cijenama prirodnog gasa kakve se ne pamte još od, sada već davne, 2022. godine nakon novog rasta od 3,3 odsto.

Cijene gasa po megavat-satu dostigle su 97 evra, što je najviši nivo od pomenute 2022. godine.

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Evropskim terminskim ugovorima za gas trgovalo se po cijeni od 97,15 evra po megavat-satu u 10.20 sati po srednjoevropskom vremenu, što je za 3,3 odsto više u odnosu na zatvaranje tržišta u petak.

Šta su uzroci?

Analitičari kao glavne navode dva uzroka.

Intenziviranje sukoba na Bliskom istoku znatno je pojačalo zabrinutost zbog snabdijevanja energentima tokom zime, posebno jer je protok ukapljenog prirodnog gasa (LNG) iz Perzijskog zaliva, koji je ranije činio gotovo petinu svjetske ponude, i dalje manji za približno 80 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

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Takođe, ranjivost tržišta povećava podatak organizacije Gas Infrastrukčur Jurop (GIE) da su evropska skladišta gasa popunjena svega 74,6 odsto kapaciteta, što je znatno ispod istorijskih sezonskih prosjeka.

Kakve su cijene bile 2022. godine?

Ipak, ovakva cijena daleko je od one kakva je bilježena tokom 2022. godine.

Tada je prirodni gas u pojedinim momentima dostizao i nevjerovatnih 250 do 345 evra po megavat-satu.

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Uzrok ovih poskupljenja bio je početak sukoba Ukrajine i Rusije, što je dovelo do panike na tržištu, a situacija se dodatno zaoštrila nakon obustavljanja isporuke preko gasovoda Sjeverni tok 1.

Do stabilizacije na tržištima došlo je krajem godine, u decembru, usljed blage zime i nešto viših temperatura za taj period.