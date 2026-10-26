Logo

Muž uhapšen zbog nasilja zbog nasilja nad ženom, a onda joj presudio djever

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
26.10.2026 11:51

Komentari:

0
Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.
Foto: Pixabay/geralt

Arlinda Zekaj ubijena je sinoć u Vitomirici kod Peći, nakon što je, prema prvim informacijama, pronađena bez znakova života, a sumnja se da ju je ubio djever.

Kako navode mediji, osumnjičeni muškarac, za kog se navodi da je iz opštine Dečani, nalazi se u bjekstvu, dok policija nastavlja istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja.

Пиштољ

Hronika

Pijan nosio pištolj po Banjaluci

Nesrećna žena je imala albansko i američko državljanstvo, a, prema prvim informacijama u njenom domu je već bio prijavljen slučaj nasilja u porodici.

Kako se navodi u izvještajima, suprug ubijene žene prethodno je priveden nakon što je prijavljen slučaj porodičnog nasilja, a njemu je određeno zadržavanje od 48 sati.

Prema informacijama tzv. kosovske policije, Arlinda je nakon razgovora sa nadležnima, na sopstveni zahtjev, odvedena kući. Međutim, kasnije je pronađena bez znakova života. Okolnosti pod kojima je došlo do njene smrti i dalje se utvrđuju, dok se za muškarcem osumnjičenim za ubistvo traga.

Od Arlinde se oprostili i ljudi sa kojima je radila u kompaniji "Zekaj Tours", gdje je, kako je navedeno u oproštajnoj poruci, bila dio radnog kolektiva dvije godine.

U emotivnoj poruci istaknuto je da će ostati upamćena kao dobra, ljubazna i poštovana osoba, koja je iza sebe ostavila lijepe uspomene i poštovanje kolega.

Полиција ФБиХ

Hronika

Automobilom udario pješaka u centru grada

"Teško je i bolno kada se jedan mladi život prekine na tako tragičan način. Teško je pronaći prave riječi pred takvim gubitkom, kada osoba koju ste poznavali i cijenili više nije među nama", navedeno je u oproštaju.

Kolege su uputile saučešće porodici, rodbini i svima koji su Arlindu poznavali i voljeli, uz poruku da se očekuje da pravda bude zadovoljena i da se utvrde sve okolnosti koje su dovele do tragedije. Istraga je u toku.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ubistvo

nasilje u porodici

Peć

ubijena žena

Komentari (0)

Više iz rubrike

Огласио се Кремљ након избора у Србији

Srbija

Oglasio se Kremlj nakon izbora u Srbiji

32 min

0
Полиција Србија

Srbija

Pretukao majku četvoro djece: Ženu spasila kćerka (11)

43 min

0
Младић крвнички претукао пензионера: Ударао га у главу

Srbija

Mladić krvnički pretukao penzionera: Udarao ga u glavu

3 h

0
Гласачка кутија за избор народних посланика на парламентарним изборима у Србији, 25.10.2026. године.

Srbija

RIK objavio najnovije rezultate izbora u Srbiji

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

51

Muž uhapšen zbog nasilja zbog nasilja nad ženom, a onda joj presudio djever

11

49

Aleksandar Stanojević novi trener Partizana

11

45

Pijan nosio pištolj po Banjaluci

11

39

Automobilom udario pješaka u centru grada

11

37

Plata 6.200 KM: Raspisan konkurs za radnike

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima