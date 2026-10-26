Umro čovjek koji je postigao istorijski gol za njemački fudbal!

Njemački fudbal zavijen je u crno nakon vijesti da je u 61. godini preminuo Hajko "Beno" Veber, nekadašnji napadač i trener Karl Cajs Jene, koji je ostao upamćen kao strijelac posljednjeg gola u istoriji prvenstva Istočne Njemačke.

Veber je preminuo u ponedjeljak ujutru od posljedica raka pankreasa, a javnost je za njegovu bolest saznala u februaru ove godine. Uprkos teškoj dijagnozi, do posljednjih dana nije gubio optimizam, a početkom juna imao je priliku da se još jednom nađe pored fudbalskog terena, okružen ljudima sa kojima je dijelio najljepše trenutke karijere.

U njegovu čast organizovana je humanitarna utakmica u Vajdi, na kojoj su se okupili brojni bivši saigrači i prijatelji.

Veber je tom prilikom pozvan u svlačionicu, gdje je održao emotivan govor. Bilo je smijeha, prisjećanja na zajedničke uspehe, ali i suza. Nakon utakmice protiv veterana Tiringena Vajde, kluba u kojem je 2000. godine započeo trenersku karijeru, dugo je ostao sa nekadašnjim saradnicima i saigračima.

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Njegovo ime zauvijek će ostati zapisano u istoriji njemačkog fudbala zbog pogotka koji je postigao 25. maja 1991. godine.

Tog dana Karl Cajs Jena gostovala je Energi Kotbusu u posljednjem kolu prvenstva Istočne Njemačke. Veber je pred kraj utakmice postigao gol za pobjedu od 2:0, koji je njegovom timu bio izuzetno važan zbog gol-razlike i plasmana u Drugu Bundesligu.

Ispostavilo se da je to bio i posljednji pogodak u istoriji istočnonemačke Oberlige.

Godinama kasnije Veber je još jednom odveo Karl Cajs Jenu u drugi rang ljemačkog fudbala, ali ovog puta kao trener. Klub je preuzeo 2004. godine, kada se takmičio u četvrtoj ligi, a potom ga kroz dva uzastopna plasmana u viši rang doveo do Druge Bundeslige.

Tokom trenerske karijere radio je i u Erzgebirge Aueu, Energi Kotbusu i Meuzelvicu. Zanimljivo, na klupi Kotbusa vodio je jednu utakmicu u Bundesligi kao privremeni trener, i to protiv Bajerna, kada je njegov tim poražen rezultatom 5:0.

Posljednji trenerski angažman imao je u Meuzelvicu, koji je napustio tokom ljeta 2023. godine.

Nakon toga odlučio je da se povuče iz profesionalnog fudbala i posveti radu sa decom. Zaposlio se kao nastavnik u jednoj osnovnoj školi u Jeni, a taj posao mu je, prema sopstvenim rečima, donosio veliko zadovoljstvo.

(Telegraf)