Namirnice koje treba imati u kući u slučaju nestanka struje ili prekida snabdijevanja

Dugotrajni nestanci struje, poplave ili prekidi u snabdijevanju mogu za kratko vrijeme da otežaju kupovinu osnovnih namirnica. Zato njemačke nadležne službe savjetuju građanima da kod kuće imaju dovoljno hrane i vode da, po mogućnosti, deset dana mogu da izdrže bez odlaska u prodavnicu.

Preporuka je da se zalihe stvaraju postepeno. Čak i količine dovoljne za najmanje tri dana predstavljaju koristan početak, navodi njemačka Savezna služba za zaštitu stanovništva i pomoć u katastrofama, BBK.

Banja Luka Sutra u 9 časova i 11 minuta će se oglasiti sirene za uzbunu

Spisak je prilagođen potrebama jedne osobe

Na njemačkom državnom portalu za prehrambenu sigurnost objavljen je primjer desetodnevnih zaliha za jednu osobu, zasnovan na dnevnom unosu od približno 2.200 kalorija.

To je okvir za planiranje kupovine, a količine i izbor hrane treba prilagoditi broju ukućana, njihovim potrebama, alergijama i načinu ishrane. Prilikom izbora važno je računati i na mogućnost nestanka struje, zbog čega se ovaj primjer ne oslanja na zamrznute namirnice.

Prema spisku koji prenosi Feniks magazin, okvirne zalihe za jednu osobu za deset dana obuhvataju:

Vodu i druge tečnosti (oko 20 litara)

Žitarice, hljeb i krompir (oko 3 kilograma)

Povrće i mahunarke (oko 4 kilograma)

Voće i orašasti plodovi (oko 2.5 kilograma)

Mlijeko i mliječni proizvodi (oko 2.5 kilograma)

Meso, riba, jaja i mesne prerađevine (oko 1.2 kilograma)

Masti i ulja (oko 300 grama)

Šta staviti u kućnu rezervu

U grupi žitarica preporučuju se integralni hleb sa odgovarajućim rokom trajanja, dvopek, ovsene i druge žitne pahuljice, tjestenina i pirinač. Na spisku je i krompir, koji treba čuvati u odgovarajućim uslovima.

Scena Poznati pjevač pronađen mrtav: Prije 10 dana se oženio, žena zvala policiju

Za zalihe povrća predloženi su grašak i šargarepa u konzervi, boranija, crveni i kiseli kupus, kukuruz, pečurke, cvekla, špargle i kiseli krastavci, kao i crni luk.

Voćne zalihe mogu da obuhvate voće u teglama i konzervama, suve šljive, suvo grožđe i lješnike. Svježe voće treba birati prema tome koliko dugo može da se čuva.

Važno je provjeriti i način pripreme. Suve namirnice poput pirinča i tjestenine zahtijevaju vodu i mogućnost kuvanja, dok je dio hrane iz konzervi spreman za jelo.

Trajno mlijeko, konzerve i namirnice koje se lako pripremaju

Na prenijetom spisku nalaze se i dvije litre trajnog mlijeka, 500 grama tvrdog sira, tunjevina i sardine u konzervi, riblji fileti u sosu, mesni naresci, pašteta, trajna kobasica i jaja.

Pri kupovini je neophodno provjeriti deklaraciju. Nisu svi sirevi, mesne prerađevine i drugi proizvodi pogodni za čuvanje van frižidera, pa izbor treba uskladiti sa mogućnošću dužeg prekida napajanja.

Korisno je imati i brašno, jodiranu so, šećer, med, džem, keks, čokoladu, instant supe i gotova jela u konzervama. Vegetarijanci i osobe sa posebnim režimom ishrane spisak treba da prilagode odgovarajućim zamjenama.

Društvo Sutra je Sveta Petka: Ovo su četiri čudotvorna izvora na koja narod vijekovima hrli po lijek

Vodu planirati i za pripremu hrane

Količinu vode potrebno je prilagoditi broju članova domaćinstva i njihovim potrebama. Pri planiranju treba uzeti u obzir i vodu potrebnu za pripremu obroka.

Pored vode, na spisku koji prenosi Feniks magazin nalaze se instant kafa, crni čaj i limunov sok, u skladu sa navikama ukućana.

Zalihe praviti postepeno, uz redovnu kupovinu

Kućnu rezervu nije potrebno nabaviti odjednom. Preporuka BBK je da građani pri redovnoj kupovini uzmu poneki dodatni proizvod, zatim ga koriste u svakodnevnoj ishrani i nadoknade pri sljedećem odlasku u prodavnicu.

Prvo treba trošiti namirnice kojima ranije ističe rok trajanja. Tako se zalihe održavaju bez nepotrebnog bacanja hrane, a trošak raspoređuje na više kupovina.

(Blic)