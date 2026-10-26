Podignuta nova optužnica u slučaju "Banjska"

Specijalno tužilaštvo samoproglašenog Kosova podiglo je optužnicu protiv Srbina čiji su inicijali S.R. u slučaju "Banjska".

Optužnica je dostavljena Osnovnom sudu u Prištini, a tereti Srbina za terorizam i teška djela protiv ustavnog uređenja.

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Prema optužnici, S.R. je 24. septembra 2023. godine u selu Banjska kod Zvečana učestvovao u napadu na pripadnike policije samoproglašenog Kosova kao "dio organizovane i teško naoružane terorističke grupe", prenosi "Kosovo onlajn".

Osnovni sud u Prištini je 24. aprila izrekao presudu optuženima za događaje u Banjskoj, kojom su Vladimir Tolić i Blagoje Spasojević osuđeni na doživotnu kaznu zatvora, a Dušan Maksimović na 30 godina.

Njih trojica optuženi su za navodni napad na "ustavni poredak i bezbjednost Kosova i terorizam", a uhapšeni su neposredno nakon dešavanja u Banjskoj 2023. godine i od tada su u pritvoru.

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Oni su dio optužnice koju je Specijalno tužilaštvo samoproglašenog Kosova podiglo 11. septembra 2024. godine protiv 45 osoba.

(Srna)