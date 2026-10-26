Netanjahu i Kac negirali navode o planu za eskalaciju sukoba sa Teheranom

Autor:ATV redakcija
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Kancelarija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua demantovala je medijske izvještaje o planiranoj vojnoj eskalaciji sa Iranom.
Kako je navedeno, riječ je o lažnim vijestima uoči sutrašnjih izbora.
Ove medijske izvještaje demantovao je i ministar odbrane Izrael Kac.
"Izričito tvrdim da Izrael nije imao namjeru da pokrene napad na Iran prije izbora", napisao je Kac na "Iksu".
On je istakao da su neosnovani i netačni izvještaji o razmiricama između političkih i vojnih lidera.
Kac je naveo da će Izrael odgovoriti silom ukoliko bude napadnut.
Izraelski "Kanal 12" i drugi mediji objavili su ranije da su se Netanjahu i načelnik Generalštaba izraelske vojske general Ejal Zamir sukobili zbog naredbe o sprovođenju vojne akcije uoči sutrašnjih izbora, strahujući da bi takav potez mogao ponovo da pokrene rat sa Iranom, prenosi Srna.
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