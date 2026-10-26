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Škobić za ATV o sivoj listi Manivala: U fazi smo potpisivanja ugovora sa ponuđačem za uspostavljanje Registra

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26.10.2026 16:09

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Шкобић за АТВ о сивој листи Манивала: У фази смо потписивања уговора са понуђачем за успостављање Регистра
Foto: Federalno ministarstvo pravde

Bosna i Hercegovina je i dalje na sivoj listi Finansijske akcione grupe (FATF) međunarodnog tijela koje prati borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Jedan od razloga zbog kojih je Manival predložio BiH za sivu listu je kašnjenje sa usvajanjem regulativa u FBiH.

Vedran Škobić, ministar pravde u Vladi FBiH kaže za ATV da se nalaze u fazi potpisivanja ugovora sa ponuđačem za uspostavljanje Registra. Na tender koji su raspisali za izradu prijavila se samo jedna kompanija i trenutno se nalaze u fazi potpisivanja ugovora sa ponuđačem.

"Stavili smo rok implementacije godinu dana, ali očekujemo da će to biti mnogo ranije", poručio je Škobić za ATV.

BiH je na sivu listu stavljena sredinom juna. Stavljanje na ovu listu znači da su transakcije iz BiH koje idu u inostranstvo, ali i one koje dolaze u BiH pod posebnom prismotrom.

Pojednostavljeno, to znači da građani BiH koji šalju ili primaju novac iz inostranstva čekaju duže da njihova sredstva budu poslata ili stignu na njihov račun.

Uvoz i izvoz robe iz BiH je posebno kontrolisan što dovodi do ozbiljnih problema na granicama.

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Vedran Škobić

Vlada FBiH

MANIVAL

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